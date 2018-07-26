"Лавирование и турбулентность". Политолог о "Крымской декларации" Госдепа

В ответ на "Крымскую декларацию" госсекретаря Майка Помпео посольство РФ в Вашингтоне предложило американским властям признать Косово частью Сербии. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik представил свой взгляд на ситуацию.

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало "Крымскую декларацию" госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.

Ранее в среду госдепартамент США за несколько минут до начала выступления Помпео в сенате по "российскому вопросу" опубликовал "Крымскую декларацию", в которой госсекретарь вновь заявил, что США не признают Крым частью России и не отменят санкции, введенные из-за присоединения полуострова.

"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", – говорится в заявлении посольства на станице в Facebook.

Заявление сопровождается изображением, взятым с сайта посольства США в Сербии. На рисунке запечатлен Белый дом с американским и сербским флагами – так 28 июля 1918 года США продемонстрировали свою солидарность с сербским народом в четвертую годовщину начала Первой Мировой войны. К 100-летию этого события дипмиссия США сделала соответствующую публикацию на своем сайте.

"Ждем декларации госдепа о том, что Косово – это Сербия", – прокомментировали изображение в российском посольстве.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию "Крымской декларации" Госдепа США.

"По американской внешней политике по целому ряду вопросов отмечается небывалая турбулентность. Речь не только об отношениях с Россией и о статусе Крыма – то же самое, как мы видим, происходит, например, и в отношениях с ЕС. Именно (президент США Дональд) Трамп был инициатором начала фактической "торговой войны" с Евросоюзом – но теперь на встрече с делегацией ЕС он заявляет о желании отказаться от пошлин. С Крымом – похожая ситуация. Заявления президента США и членов его администрации – противоречивые. Думаю, что это можно объяснить тем, что Трамп, который, на мой взгляд, искренне стремится к улучшению отношений с Россией, в то же время всегда держит в голове и предстоящие в этом году промежуточные выборы в конгресс. А в США четыре года антироссийской пропаганды даром не прошли. Поэтому и администрации в целом, и Госдепу нужно в этой ситуации лавировать", – считает Евгений Бень.

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