Политолог рассказал, почему Киев саботирует Минские соглашения

Киев отверг предложение ДНР отвести вооружение на участках разведения сил в Донбассе. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Представители Киева отвергли предложение ДНР отвести вооружение на участках разведения сил в Донбассе. Об этом заявили в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня после проведения встречи контактной группы в Минске.

Представитель самопровозглашенной республики подчеркнул, что призыв отвести вооружение поддержали в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ продолжают отмечать нарушения Киевом рамочного решения о разведении сил на пилотных участках в районе Золотого и Петровского.

"Восстановить статус-кво на втором и третьем пилотных участках и провести разведение на первом, как и реализовать отведение тяжелого вооружения одновременно по всей линии соприкосновения, не удается", – заявил представитель ДНР.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что киевские власти попросту не хотят, чтобы Минские соглашения были исполнены.

"Украина изначально заявляла на всех уровнях – и на любительском, в социальных сетях, и на дипломатическом, и на военном, и на политическом, в том числе устами (президента Украины Петра) Порошенко – о том, что она рассматривала Минские соглашения только как паузу в боевых действиях, которая позволила бы накопить силы и перейти вновь в наступление. Но она не собиралась их выполнять и сейчас не собирается. Поэтому они, естественно, блокируют любые шаги, которые можно было бы трактовать, как выполнение Минских соглашений. Более того, даже там, где это не наносит вроде бы никому ущерба, а только выгоду приносит – речь идет, например, об обмене военнопленными – даже здесь Киев всегда тянет, по десять раз блокирует уже договоренные обмены и потом выполняет свои обязательства не полностью, скрепя сердце. Поэтому здесь удивляться абсолютно нечему. Украинские власти и дальше будут по возможности саботировать исполнение Минских соглашений. Потому что они не хотят, чтобы эти соглашения были исполнены", – сказал Ростислав Ищенко.

Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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