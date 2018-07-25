Политолог об инциденте в Минске: украинская элита стремительно "дичает"

Представитель Киева Ирина Геращенко сорвала встречу гуманитарной подгруппы в Минске. Замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение, что процесс деиндустриализации на Украине переходит в децивилизацию.

Гуманитарная подгруппа по переговорам в Минске была вынуждена временно прервать работу из-за поведения представителя Киева Ирины Геращенко. Об этом сообщает "Луганский информационный центр" со ссылкой на представителя самопровозглашенной ЛНР по обмену военнопленными Ольгу Кобцеву.

"Представитель Украины Ирина Геращенко, опоздав на час, вместо того чтобы обсуждать повестку дня, где значатся немало актуальных вопросов, в том числе и вопрос обмена удерживаемыми лицами, начала свое выступление с антироссийской риторики, не имеющей и близко отношения к обсуждаемым вопросам", – пояснила она.

По словам Кобцевой, после этого Геращенко оскорбила представителя ДНР Дарью Морозову и покинула заседание.

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала поведение представителя Киева.

"На самом деле это уже не удивляет. Украинская сторона проявляет "чудеса" антицивилизованности. Все, что демонстрируют эти люди, включая те вещи, которые говорятся в Киеве, показывает, что процесс деиндустриализации переходит в процесс децивилизации. Как бы они ни прикрывались своими вышиванками, там идет просто процесс "озверения", "одичания" Украины. К сожалению, приходится признать, что украинское государство не состоялось, в том числе, и по той причине, что ее элита на всех уровнях просто стремительно "дичает"", – сказала Наталья Макеева.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла ряд документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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