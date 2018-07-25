"Для России это все вторично". Политолог о планах в США ужесточить санкции

В США заявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению антироссийских санкций. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, какое значение имеют санкции против РФ для американских сенаторов.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкционного давления на Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном накануне на сайте Грэма.

Сенаторы заявили, что они "привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии". "Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA – ред.) вводятся", – заявили законодатели.

В то же время двухпартийный законопроект будет предполагать введение "дополнительных санкций для обеспечения максимального давления на кампанию Кремля против демократии" в США.

В частности, законопроект предполагает усиление санкций против российского энергетического и финансового секторов, представителей бизнеса и предприятий с участием госкапитала, суверенного долга, а также секторальные санкции против "киберигроков" в России, создание "Национального центра реагирования на российские угрозы" и необходимость одобрения сенатом выхода США из НАТО.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что представителям американской власти проще бороться с "фейковой" угрозой со стороны РФ, чем заниматься внутренними проблемами.

"Усиливать санкции можно бесконечно долго. Но вопрос эффективности меряется другими вещами. Для конгрессменов эффективность меряется тем эффектом, который от своих действий они получают внутри США. В этом смысле, что будет происходить с экономикой России, с политическим взаимоотношением с Россией, совершенно неважно. Россия является актуальной частью внутриамериканской повестки дня, поэтому этот фактор все и используют. Им проще говорить о России, чем о каких-то других проблемах. Это будет заметно, это будет опубликовано в СМИ, на это обратят внимание избиратели. Россия – как то "пугало", та "страшилка", которую надули СМИ, она гораздо более привлекательна для обсуждения, чем тот же "мыльный пузырь" на фондовом рынке США, предположим. Проще бороться с "фейковой" опасностью России, чем с реальной угрозой для экономики США. Во-первых, ничего делать не нужно, ответственности никакой, а во-вторых, все это заметят", – сказал Дмитрий Солонников.

Таким образом, по его мнению, ужесточение санкций против России вполне укладывается в логику американских сенаторов.

"Сейчас наступает уже последняя пора агитации по довыборам в конгресс. Нужно о себе активно заявлять, нужно участвовать в формировании тех или иных информационных поводов, вот их и формируют. Так как на это избиратели "клюют" (а "клюют" потому, что это уже раскручено), то будут впрягаться в одну и ту же телегу, пытаться много раз войти в одну и ту же реку. Вот, в общем, американские конгрессмены играют в это. А для России это все очень вторично", – заключил Дмитрий Солонников.

Расследование пресловутого "российского вмешательства" в выборы президента США, а также возможных связей президента Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, длится уже более года. Им занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, свои расследования ведут и обе палаты конгресса. При этом никаких доказательств "вмешательства" до сих пор нет.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих обвинения со стороны американских властей, нет.

В начале июля заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что Минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку. По его словам, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.

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