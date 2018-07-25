Политолог: украинским националистам не за кого "зацепиться", кроме Гитлера

Во Львове появилось предложение о продаже мягкой игрушки в виде Адольфа Гитлера, сообщили СМИ. Свое мнение о странностях украинского радикального национализма в эфире радио Sputnik представил политолог Олег Бондаренко.

Во Львове появилось предложение о продаже мягкой игрушки в виде Адольфа Гитлера. Об этом сообщает "Украина.ру".

Предложение размещено на популярном на Украине сайте объявлений. Портал обратил внимание на описание товара: "Мягкая игрушка в виде великого вождя Германии Адольфа Гитлера". Стоимость вязаной куклы составляет 40 гривен (около 80 рублей). При этом указано, что игрушка – б/у.

Ранее сообщалось, что депутата Львовского городского совета от националистической партии "Свобода" и по совместительству учительницу истории Марьяну Батюк уволили из школы за поздравления с днем рождения Гитлера. После этого жители Львова устроили в поддержку Батюк акцию, участие в которой приняли около двухсот человек.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что повышенное внимание к личности Адольфа Гитлера на Украине – неизбежное следствие националистического курса официального Киева.

"Украинские националисты в попытках обоснования своей идеологии сегодня не могут "зацепиться" ни за кого другого, как за Гитлера. Советский период своей истории они отметают, российский имперский период – тоже. И единственный временной отрезок, который им остается – это годы нацистской оккупации, а единственным кумиром в их решимости драться за "национальную Украину" – Гитлер. Ну и плюс еще его местные прислужники вроде Бандеры и Шухевича", – сказал Олег Бондаренко.

При этом, по его мнению, националисты не могут не понимать, что их искусственная идеология не может быть воплощена в жизнь.

"Националисты не могут не понимать в глубине души, что мононациональное украинское государство если и возможно, то только в совсем других границах. Потому что на Украине в ее нынешних границах живет, причем с давних времен, огромное количество национальностей – и русские, и белорусы, и евреи, и болгары, и румыны, и венгры, и много кто еще. В таких условиях помочь им создать сегодня "Украину для украинцев", наверное, действительно мог бы только Гитлер", – заключил Олег Бондаренко.

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