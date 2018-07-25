Военный эксперт: у Киева "реальная проблема" с нацбатальонами

ВСУ обстреляли позиции "Правого сектора"* и батальона "Азов" в Донбассе, сообщили в ДНР. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев пытается взять под контроль данные подразделения, и объяснил, с чем это связано.

Силовики обстреляли позиции движения "Правый сектор"* и нацбатальона "Азов" в районе подконтрольного Киеву села Лебединское, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Уточняется, что обстрел вели артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты. В результате трое бойцов из нацбатальонов погибли, пятеро ранены.

Безсонов добавил, что нацподразделения приведены в полную боевую готовность, а на позиции "Правого сектора"* в районе Авдеевки прибыли иностранные инструкторы.

"Основной целью ставится обучение националистов тактической и огневой подготовке по противодействию вооруженным провокациям со стороны ВСУ. Также, пригласив в свои подразделения инструкторов, командование "Правого сектора"* получило гарантию того, что ВСУ не осмелятся нанести удар по позициям, где находятся иностранные граждане", – пояснили в ДНР.

Ранее командующий операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев в интервью изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только ВСУ и другие подразделения ООС.

Решение вывести из региона националистические батальоны привело к вооруженным столкновениям с ними.

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что Киев не контролирует в полной мере нацбатальоны, воюющие на юго-востоке.

"Несмотря на официальные заявления руководства операцией в Донбассе, что все националистические подразделения находятся под плотным контролем Вооруженных сил и СБУ, на деле многие отряды из этих националистов контролируются достаточно формально. А это приводит к тому, что через эти отряды на Украину "утекает" оружие, различная контрабанда, с ними связаны различные уголовные преступления… То есть официально пытаются представить все так, что эти части являются просто ответвлениями от легальных силовых структур – МВД Украины, Нацгвардии, ВСУ, но, как видим, существует реальная проблема, недостаточно полного контроля силовых структур над этими подразделениями", – сказал Борис Рожин.

Он также объяснил, с чем, по его мнению, связаны опасения Киева и желание взять нацбатальоны под свой контроль.

"Там (в нацбатальонах – ред.) существует серьезное недовольство (президентом Украины Петром) Порошенко, которого обвиняют в давлении на так называемых патриотов украинских, периодически циркулируют заявления о необходимости пресловутого похода батальонов на Киев… То есть сейчас речь идет об усилении контроля над этими формированиями в преддверии президентских выборов на Украине, чтобы ситуация в их отношениях была контролируемой и там не произошло каких-то эксцессов, которые могли бы быть использованы против Порошенко, и были бы в интересах оппонентов Порошенко во внутренней политике", – заключил Борис Рожин.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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