Эксперт: для "Нафтогаза" контракт с "Газпромом" – то "плохой", то "хороший"

Госдеп заявил, что США приветствуют реформирование украинской газотранспортной системы. Эксперт по энергетике Александр Фролов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вокруг реформы ГТС Украины складывается "забавная ситуация".

США приветствуют реформирование украинской газотранспортной системы, говорится в сообщении госдепартамента.

Ранее стало известно, что наблюдательные советы компаний "Нафтогаз" и "Магистральные газопроводы Украины" согласовали дорожную карту по передаче последней функции оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Соединенные Штаты рады сообщить, что правительство Украины объявило о важном шаге, предпринятом сегодня и связанном с реформой украинского энергетического сектора. <…> Эта реформа согласовывается с политикой, ориентированной на свободный рынок, к которой призывали ЕС, Соединенные Штаты и международное сообщество", – сказано в сообщении Госдепа.

Там же отмечается, что заместитель госсекретаря по энергетическим ресурсам Франк Фэннон был недавно с рабочим визитом в Киеве, где провел встречи с украинским президентом Петром Порошенко и главой кабмина Владимиром Гройсманом. Это, как сообщается, сыграло ключевую роль в достижении договоренности о реформировании украинской ГТС.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik высказал предположения о том, почему Госдеп США был "рад" отреагировать на событие хозяйственной деятельности украинского государства.

"Возможно, они хотят подчеркнуть, что нынешнее руководство Украины и нынешнее руководство "Нафтогаза" коррумпированы. В данном случае складывается очень забавная ситуация: с одной стороны, руководство Украины и "Нафтогаза" говорят, что они хотят придерживаться европейских правил и норм, которые действуют на европейском рынке. С другой стороны, они не предпринимают никаких реформ, которых от них ждут", – сказал Александр Фролов.

По его словам, пока "Нафтогаз" не предпринял никаких реальных шагов по отделению управления ГТС от прочей деятельности компании.

"Действительно, какое-то время назад было создано предприятие "Магистральные газопроводы Украины", которое пытались сделать собственником газотранспортной инфраструктуры, но до сих пор из этого ничего не получается. "Нафтогаз" это объясняет тем, что у него действует контракт с "Газпромом". Как вы понимаете, во всех прочих случаях для Киева это "очень плохой контракт". Но он оказывается очень хорошим, когда нужно объяснить, почему руководство "Нафтогаза" не проводит реформ, которые от него требуют в ЕС и США. Сейчас Госдеп, очевидно, очень радуется, что, наконец, на Украине предпринимаются какие-то шаги для снижения коррупционной составляющей. А также тому, что госорганы на Украине получат более адекватное представление об этом бизнесе и, возможно, смогут справиться с каким-то неправомерным расходованием средств", – предположил Александр Фролов.

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