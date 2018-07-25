РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: для "Нафтогаза" контракт с "Газпромом" – то "плохой", то "хороший"

(обновлено: 15:32 25.07.2018)
03060
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области, УкраинаВысокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области, Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Госдеп заявил, что США приветствуют реформирование украинской газотранспортной системы. Эксперт по энергетике Александр Фролов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что вокруг реформы ГТС Украины складывается "забавная ситуация".

США приветствуют реформирование украинской газотранспортной системы, говорится в сообщении госдепартамента.

Ранее стало известно, что наблюдательные советы компаний "Нафтогаз" и "Магистральные газопроводы Украины" согласовали дорожную карту по передаче последней функции оператора украинской газотранспортной системы (ГТС).

Нафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года
© РИА Новости
Аналитик назвал условие, при котором ЕС будет инвестировать в ГТС Украины
"Соединенные Штаты рады сообщить, что правительство Украины объявило о важном шаге, предпринятом сегодня и связанном с реформой украинского энергетического сектора. <…> Эта реформа согласовывается с политикой, ориентированной на свободный рынок, к которой призывали ЕС, Соединенные Штаты и международное сообщество", – сказано в сообщении Госдепа.

Там же отмечается, что заместитель госсекретаря по энергетическим ресурсам Франк Фэннон был недавно с рабочим визитом в Киеве, где провел встречи с украинским президентом Петром Порошенко и главой кабмина Владимиром Гройсманом. Это, как сообщается, сыграло ключевую роль в достижении договоренности о реформировании украинской ГТС.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире радио Sputnik высказал предположения о том, почему Госдеп США был "рад" отреагировать на событие хозяйственной деятельности украинского государства. 

"Возможно, они хотят подчеркнуть, что нынешнее руководство Украины и нынешнее руководство "Нафтогаза" коррумпированы. В данном случае складывается очень забавная ситуация: с одной стороны, руководство Украины и "Нафтогаза" говорят, что они хотят придерживаться европейских правил и норм, которые действуют на европейском рынке. С другой стороны, они не предпринимают никаких реформ, которых от них ждут", – сказал Александр Фролов.

По его словам, пока "Нафтогаз" не предпринял никаких реальных шагов по отделению управления ГТС от прочей деятельности компании.   

"Действительно, какое-то время назад было создано предприятие "Магистральные газопроводы Украины", которое пытались сделать собственником газотранспортной инфраструктуры, но до сих пор из этого ничего не получается. "Нафтогаз" это объясняет тем, что у него действует контракт с "Газпромом". Как вы понимаете, во всех прочих случаях для Киева это "очень плохой контракт". Но он оказывается очень хорошим, когда нужно объяснить, почему руководство "Нафтогаза" не проводит реформ, которые от него требуют в ЕС и США. Сейчас Госдеп, очевидно, очень радуется, что, наконец, на Украине предпринимаются какие-то шаги для снижения коррупционной составляющей. А также тому, что госорганы на Украине получат более адекватное представление об этом бизнесе и, возможно, смогут справиться с каким-то неправомерным расходованием средств", – предположил Александр Фролов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена