Военный эксперт: корабль "Лидер" станет главной ударной мощью нашего ВМФ

Американские СМИ назвали российский корабль с "самым серьезным вооружением". Капитан 1-го ранга запаса, военный морской эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что Россия – великая морская держава, и такие корабли ей необходимы.

Эскадренный миноносец "Лидер" проекта 23560 станет "самым серьезно вооруженным военным кораблем в мире" и сможет составить достойную конкуренцию потенциальным противникам, пишет Military Watch .

Как сообщает издание, передовые характеристики "Лидера" намного превосходят параметры почти всех существующих военных кораблей.

Миноносец планируют оснастить ракетными комплексами, аналогичными вооружению китайских эсминцев типа 055, но более современными, пишет журнал. На эсминец также могут установить модифицированную версию ЗРК С-500 "Прометей" для защиты от ракет большой дальности. Кроме того, судно могут вооружить ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Полимент-Редут" и ЗРК С-350 "Витязь", усовершенствованными специально для ВМФ. По мнению автора статьи, такое оснащение будет иметь "решающее значение" для противодействия современным военным угрозам на море и обеспечит успех авианосных групп.

"Эсминцы будут нести около 200 вертикальных пусковых установок с использованием систем "холодного пуска" (запуск двигателя после выхода ракеты из пусковой установки, – ред.) для различных типов вооружений, включая противокорабельные, подводные и противовоздушные", – пишет Military Watch.

Как отмечает автор статьи, корабли проекта 23560 в перспективе могут оснастить крылатыми ракетами "Калибр", гиперзвуковыми ракетами большой дальности, такими как "Циркон", а также модифицированной версией авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". Все это делает эсминцы "весьма перспективной" разработкой, считает автор статьи.

Вслед за возрождением космических, воздушных и наземных боевых возможностей российской армии "Лидер" ознаменует возвращение стране статуса крупной военно-морской державы, пишет Military Watch.

Капитан 1-го ранга запаса, военный морской эксперт Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik рассказал об отличительной особенности данного корабля.

"Это будет главной ударной мощью нашего ВМФ в надводной компоненте. Это, по большому счету, ракетный крейсер. Сейчас и США, и Китай строят эсминцы. Но наш корабль "Лидер" отличается тем, что у него будет атомная установка, и здесь проблем нет – будут использоваться установки, которые применяются на наших атомных ледоколах, все с этим у нас отработано. В совокупности вооружений этот корабль будет на равных и с китайцами, и с американцами, но в какой-то компоненте – я думаю, в части мореходности, в части, что все-таки атомные установки стоят – будет превосходить их", – сказал Василий Дандыкин.

По его мнению, эскадренный миноносец "Лидер" станет гордостью российского флота.

"Россия – великая морская держава, поэтому такие корабли, как "Лидер", должны быть. Конечно, это потребует больших затрат, но это, опять же, и разработка прорывных технологий, которые положительно скажутся, в том числе, и на экономике России. Этот корабль будет гордостью нашего флота. Я как человек, служивший на крейсере, хоть и старом, думаю, что флот должен быть любой: и "москитный", с "длинной рукой" – с "Калибрами", и должны быть не только подводные силы, но и надводные корабли… Должно быть все сбалансировано", – заключил военный эксперт.

Строительство эскадренного миноносца типа "Лидер" по эскизному проекту Северного проектно-конструкторского бюро планируется начать после 2020 года. Предполагается, что корабль будет иметь 200 метров в длину и 20 – в ширину, водоизмещение составит около 17,5 тысячи тонн. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и автономно проводить в море до 90 суток. На вооружении эсминца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.

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