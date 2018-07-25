Крымский политолог: у дела СК против Гриценко будут интересные последствия

Следственный комитет заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, который призвал взрывать в РФ поезда. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik рассказал о возможных последствиях предъявления обвинения.

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, который в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" призвал взрывать в России поезда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Ранее СК уже возбудил против Гриценко аналогичное уголовное дело, когда тот в эфире канала "112 Украина" призвал подрывать автомобили в Москве и Таганроге. Оба дела соединили в одно производство.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik объяснил, почему, на его взгляд, украинские политики выступают с подстрекательскими заявлениями.

"Многие украинские политики специализируются на "охоте на ведьм", поисках "русского следа" везде, где только возможно, и в принципе на возбуждении ненависти к русским. При этом они ощущают абсолютную безнаказанность. Печально известный, а сейчас уже ставший смешным сайт "Миротворец", куда занесены тысячи людей с их личными данными, многочисленные заявления и конкретные действия украинских чиновников самого разного уровня – все это примеры этого ощущения безнаказанности", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, действия Следственного комитета должны будут лишить украинских деятелей, выступающих с подстрекательскими заявлениями, ощущения безнаказанности.

"Следственный комитет действует в достаточно интересном направлении, и эти его действия позволят изменить ситуацию. После возбуждения уголовного дела следует, как правило, комплекс мероприятий, в том числе розыск за рубежом. Хотя международные ордера впоследствии зачастую аннулируются из-за утверждений украинской стороны о том, что они якобы политически мотивированы, само по себе данное направление деятельности Следственного комитета приведет к тому, что украинские деятели, выступающие с подстрекательскими заявлениями, должны будут перестать чувствовать себя безнаказанными, так что последствия будут достаточно интересные", – считает Владимир Джаралла.

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