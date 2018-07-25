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"Блеф не удался". Военный эксперт о выборе Анкары в пользу С-400

(обновлено: 12:53 25.07.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРакетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном парадеРакетный комплекс С-400 во время подготовки боевой техники к участию в военном параде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей F-35 из-за закупок Анкарой российских С-400, пишут СМИ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", сообщает The Washington Times

Соответствующую поправку внесли в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год, ее утвердили в обеих палатах конгресса. 

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Востоковед: Запад оказался не готов увидеть Турцию, которая сближается с РФ
Окончательное решение о судьбе F-35 будет принято после того, как Пентагон проанализирует последствия отмены поставок.

Как, в свою очередь, сообщает The Hill, Пентагон должен будет в течение 90 дней предоставить конгрессу доклад о том, как прекращение участия Турции в программе F-35 может повлиять на отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также на планы страны по приобретению российских С-400.

При этом ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал решение конгресса США заморозить поставку Турции истребителей F-35.

"Эта история – "купите наши F-35 вместо российских С-400" – длится уже давно. США пытались любыми способами надавить на Турцию в отношении закупки российских комплексов ПВО. Но со стороны Турции был дан достаточно категоричный ответ – они от своего решения не откажутся. Тогда в США началась своего рода игра – мол, давайте поставим Турции один-два самолета, глядишь, они передумают. Они (американцы – ред.) интриговали, они блефовали, они шантажировали Турцию. Но, как видим, ничего не удалось, и конгресс США принял вот такое решение (заморозить поставку Турции F-35 – ред.), которое при этом не является категорично ультимативным – что Турция не получит эти самолеты никогда", – сказал Алексей Леонков.

Что касается в целом ситуации, то, как отметил эксперт, выбор Турции в пользу российских комплексов логичен.

"Если рассматривать это дело с технической точки зрения, то закупка С-400 лучше, чем F-35 по многим показателям. С-400 – это комплекс обороны, который может находить и сбивать цели за несколько сотен километров, и даже работать по самолетам, разработанным по технологии "стелс" – это те же F-35 и F-22. Если же мы говорим про F-35, то это самолет с непростой и достаточно скандальной судьбой, о чем писала и зарубежная, и наша пресса. Поэтому, положив на весы одно и другое, получается, что лучше купить дивизион С-400 и организовать вокруг своей территории безопасное воздушное пространство, чем F-35 сомнительной технической надежности и боеготовности. Кроме того, Турции выгодно сотрудничество с Россией и по другим направлениям. То есть С-400 – это не последнее, что они планируют у нас закупать. У них есть, в частности, планы наладить военно-техническое сотрудничество с нашими концернами ВПК", – заключил Алексей Леонков.

Американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II
© Flickr / Lockheed Martin
Эксперт о поставках F-35 Турции: преимущество в "большой игре" – у Анкары
В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитным ракетным комплексам С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

Америка и другие представители НАТО неоднократно выражали недовольство поставками российских комплексов в Турцию. Глава подразделения альянса по киберобороне Кристиан Лифландер подчеркивал, что оружие российского производства трудносовместимо с соответствующими системами, состоящими на вооружении стран – членов НАТО. Как заявил ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы. В качестве возможной альтернативы он назвал сотрудничество в этой области с Россией.

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