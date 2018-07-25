Эксперт о предложении Трампа по пошлинам: ЕС на это не пойдет

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю".в Twitter.
Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в минувшую субботу о фактическом начале "торговой войны" между США и Европой. Он сделал это заявление в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Как сообщается, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.
Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik предположил, как может отреагировать ЕС на идею, выдвинутую Дональдом Трампом.
"Я думаю, Европа на это не пойдет, поскольку общая ситуация сейчас такова, что углубление торговых разногласий – не будем произносить слово "война" – продолжается. Это вопрос принципиальный, и это не вопрос желания: хочу – не хочу. Это вопрос будущего устройства мира, когда мир фактически раскалывается на зоны влияния, сейчас мы видим лишь начало этого, первые шаги. Конечно, кое-какого смягчения подходов мы можем ожидать, но полного отказа – нет", – считает Михаил Беляев.
Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!