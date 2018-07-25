Эксперт о предложении Трампа по пошлинам: ЕС на это не пойдет

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить свободу рынка и "честную торговлю". Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik спрогнозировал реакцию Евросоюза на это предложение.

Президент США Дональд Трамп предложил ЕС взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить "честную торговлю".

"Европейский союз приезжает завтра (в среду, — ред.) в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они – нет!" – написал Трамп в Twitter

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил в минувшую субботу о фактическом начале "торговой войны" между США и Европой. Он сделал это заявление в ходе заседания финансовой "двадцатки" в Буэнос-Айресе. Как сообщается, министр отметил необходимость для США сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.

Главный эксперт агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik предположил, как может отреагировать ЕС на идею, выдвинутую Дональдом Трампом.

"Я думаю, Европа на это не пойдет, поскольку общая ситуация сейчас такова, что углубление торговых разногласий – не будем произносить слово "война" – продолжается. Это вопрос принципиальный, и это не вопрос желания: хочу – не хочу. Это вопрос будущего устройства мира, когда мир фактически раскалывается на зоны влияния, сейчас мы видим лишь начало этого, первые шаги. Конечно, кое-какого смягчения подходов мы можем ожидать, но полного отказа – нет", – считает Михаил Беляев.

США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.