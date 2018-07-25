Военный эксперт: США дали Украине Javelin, чтобы их ВПК "не скучал"

Пентагон выделил более 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin для поставок в ряд стран, в том числе на Украину. О том, как этот комплекс уже проявил себя на Украине, в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Пентагон выделил почти 308 млн долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в ряд стран, в том числе на Украину. Об этом говорится в списке контрактов, заключенных ведомством.

Производством систем займется консорциум компаний Raytheon и Lockheed Martin. Системы передадут армиям Литвы, Эстонии, Украины, Австралии, Тайваня и Турции. Работы будут идти в Аризоне до конца августа 2021 года.

Вашингтон в 2017 году одобрил поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Первые Javelin уже доставили на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе. Против передачи оружия Украине высказалось и большинство европейских политиков.

Историю вопроса в эфире радио Sputnik напомнил военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"На Украину Javelin уже поставлены и американские специалисты обучали украинских военных обращаться с ними на Яворовском полигоне под Львовом. А потом они перенесли их уже на учебные стрельбы в Донбасс и один из американских специалистов заявил, что украинцы очень плохо владеют этим оружием. А в украинскую прессу выплеснулись тогда сведения, что уже поставленные Javelin оказались старьем и украинцы имеют к ним претензии. Более того, поднимался вопрос о том, чтобы эту партию вернуть назад", – рассказал Виктор Баранец.

По его словам, претензии украинских военных к комплексам скорее всего были обоснованы – но отнести эти претензии нужно не к конкретной партии, а к самой конструкции комплекса.

"Как бы американцы это оружие ни рекламировали, оно невероятно капризное. Оно зависит от погодных условий: в дождь и в снег – не стреляет. Еще одна слабина: чтобы произвести выстрел, нужно очень серьезно готовить боеголовку, нужен целый комплекс технических процедур. При этом комплекс достаточно дорогой. Американцы, чтобы их военно-промышленный комплекс "не скучал" и имел доходы, этот комплекс широко рекламируют и продают везде, где только можно, прежде всего своим союзникам и тем, кто "бьет копытом" в двери Североатлантического блока. Но заявленные качества комплекса зачастую не соответствуют действительности – у нас есть комплексы, которые действуют гораздо эффективнее", – отметил Виктор Баранец.

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