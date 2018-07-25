"Позиция России понятна ". Экономист об уходе РФ от ценных бумаг США

Россия нашла "ахиллесову пяту" США, начав избавляться от американских облигаций, считает издание Business Insider. Это мнение прокомментировал в эфире радио Sputnik заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев.

Россия нашла "ахиллесову пяту" США, начав избавляться от американских облигаций, пишет Business Insider.

Россия с апреля по май текущего года сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 млрд долларов до 15 млрд долларов, что, как отмечает издание, привело к росту процентных ставок в США.

У России были причины, чтобы отказаться от ценных бумаг, отмечает BI. В Москве не исключают, пишет издание, что после антироссийских санкций, принятых в начале апреля, ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями. Кроме того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет России укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы, подчеркивает издание.

Однако гораздо большую угрозу для Вашингтона представляет Пекин, полагают в BI. Если Китай начнет избавляться от американских облигаций, то последствия для экономики США будут очень серьезными, резюмирует Business Insider.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что в ситуации с американскими облигациями Россия руководствуется обычными для рыночной экономики мотивами.

"Россия опасается, что вложения в американские ценные бумаги сейчас достаточно рискованны и, соответственно, сокращает эти вложения. Позиция России совершенно понятна. А чем это грозит Соединенным Штатам? Да особенно ничем не грозит – государственный долг США и так достаточно велик и я не вижу ситуации, при которой сокращение российских вложений в этот долг приведет к чему-то серьезному для Соединенных Штатов. А для нас эти вложения несут определенные риски, и стремиться минимизировать эти риски – совершенно естественно", – сказал Игорь Ковалев.

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