"Позиция России понятна ". Экономист об уходе РФ от ценных бумаг США

Россия нашла "ахиллесову пяту" США, начав избавляться от американских облигаций, пишет Business Insider.
Россия с апреля по май текущего года сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 млрд долларов до 15 млрд долларов, что, как отмечает издание, привело к росту процентных ставок в США.
У России были причины, чтобы отказаться от ценных бумаг, отмечает BI. В Москве не исключают, пишет издание, что после антироссийских санкций, принятых в начале апреля, ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями. Кроме того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет России укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы, подчеркивает издание.
Однако гораздо большую угрозу для Вашингтона представляет Пекин, полагают в BI. Если Китай начнет избавляться от американских облигаций, то последствия для экономики США будут очень серьезными, резюмирует Business Insider.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что в ситуации с американскими облигациями Россия руководствуется обычными для рыночной экономики мотивами.
"Россия опасается, что вложения в американские ценные бумаги сейчас достаточно рискованны и, соответственно, сокращает эти вложения. Позиция России совершенно понятна. А чем это грозит Соединенным Штатам? Да особенно ничем не грозит – государственный долг США и так достаточно велик и я не вижу ситуации, при которой сокращение российских вложений в этот долг приведет к чему-то серьезному для Соединенных Штатов. А для нас эти вложения несут определенные риски, и стремиться минимизировать эти риски – совершенно естественно", – сказал Игорь Ковалев.
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