Политолог объяснил, почему Трамп заявил о "вмешательстве" РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп подозревает, что Россия может вмешаться в выборы на стороне демократов, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения на возможные мотивы таких заявлений.

Президент США Дональд Трамп подозревает, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы в конгресс на стороне демократов, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что ждет "российского вмешательства" в выборы на стороне демократов, и журналисты спрашивали Белый дом, действительно ли Трамп так считает и какие у него есть доказательства.

"Он (Трамп) говорит о постоянном вмешательстве в наши выборы, он считает, что это происходило… Он считает, что они (Россия) будут вмешиваться на стороне демократов… Они оппозиционная партия, он это имел в виду в своих твитах", – заявил Гидли.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. В ходе них будет полностью переизбрана палата представителей и 35 членов сената, также будут проводиться выборы губернаторов ряда штатов и глав территорий.

На самом деле никакого доказательств "вмешательства" России в американские выборы нет и быть не может – но если демократы сейчас об этом заявят, то тем самым лишь сыграют на руку Трампу, – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

"Если уж этот скандал раскручен – причем усилиями самих же демократов – то почему бы Трампу не обратить это в свою пользу? То есть он может попытаться все перевернуть и обратить ситуацию против демократов, против которых он одновременно сейчас разыгрывает и другие предвыборные "карты". Мы видим, что Трамп сейчас очень сосредоточен на предстоящих выборах в конгресс, тем более что помимо победы (республиканцев, – ред.) на этих выборах он, я думаю, уже ставит и другие задачи. Это (президентские) выборы 2020 года. Если сейчас республиканцы побеждают на выборах в конгресс, то тем самым закладывается очень хорошая основа, чтобы Трамп пошел на следующие президентские выборы – а он такого желания никогда и не скрывал", – сказал Илдус Ярулин.

На протяжении последних двух лет демократы обвиняли Трампа в "сговоре с Россией". Трамп мотивировал предположения о "российском вмешательстве" на стороне демократов тем, что его администрация отличается жесткой позицией в отношении России.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".