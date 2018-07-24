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Эксперт об укреплении западной границы РФ: важна не просто численность

(обновлено: 20:24 24.07.2018)
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПерейти в фотобанкТанк Т-72Б 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа во время учений на полигоне ПогоновоТанк Т-72Б 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа во время учений на полигоне Погоново
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Россия укрепила западную границу 70 военными соединениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал о том, на что, прежде всего, делался упор при формировании соединений и воинских частей.

В Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Как отметил министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39 до 54 процентов.

"Организовано более 300 информационно-агитационных акций "Военная служба по контракту – твой выбор!". В результате в военные ряды отобрано более 40 тысяч человек", – сказал Шойгу. Он отметил, что также повысился уровень подготовки личного состава инженерных войск военного округа, чему способствовало внедрение в учебных центрах шести новейших тренажерных систем.

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Особое внимание, по его словам, уделяется подготовке региональной группировки войск Белоруссии и России. Военные вместе с белорусскими коллегами уже приступили к подготовке совместных учений "Щит союза – 2019".

За это время, по словам Шойгу, в Западном военном округе проведено более 350 внезапных проверок, которые показали "качественный рост уровня подготовки войск и подтвердили их готовность к решению задач".

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik рассказал о том, на что делался упор при формировании соединений и воинских частей.  

"Это совсем не значит, что появилась какая-то новая "чудовищная" армия. Идет постепенное воссоздание боеспособных бригад и дивизий, которые были в свое время ликвидированы либо распущены. Эти воинские части, по сути дела, предназначаются для нейтрализации возможной агрессии со стороны НАТО, которая становится, к сожалению, все более реальной. Потому что та натовская инфраструктура, которая сейчас создается и в Польше, и в Германии, и в Прибалтике, и в Румынии – она предназначена, в том числе, для размещения техники. Соответственно, мы должны предпринимать определенные меры. Наше оперативное управление внимательно следит за тем, что происходит за границей, и предпринимает ответные действия. При этом все происходит в рамках утвержденной президентом численности сухопутных войск. Здесь не произошло какого-то увеличения. А произошло изменение структуры вооруженных сил и повышение качественного состава – и личного состава, и вооружений и военной техники. И на это был сделан основной упор. Ведь важна не просто численность, количество военнослужащих – оно осталось прежним, а качество подготовки личного состава и вооружений. И здесь произошли серьезные изменения", – сказал Алексей Подберезкин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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