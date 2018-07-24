Эксперт: американский ВПК "пожинает плоды" программ администрации Клинтона

Новейший американский эсминец типа "Замволт" сломался во время испытаний. Военный аналитик Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для США подобные проекты приоритетны отнюдь не боевой эффективностью.

Одна из двух силовых установок новейшего суперэсминца типа "Замволт" "Майкл Монсур" (USS Michal Monsoor) вышла из строя после приемных испытаний судна, сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис, возглавляющий программу строительства эсминцев данного класса.

"К сожалению, после испытаний мы обнаружили неполадки с одним из главных двигателей, и нам нужно его заменить", – цитирует Гэлиниса портал Popular Mechanics.

По словам контр-адмирала, ВМС тесно работают над проблемой с производителем турбины, компанией Rolls-Royce, а также со специалистами верфи Bath Iron Works в городе Бат (штат Мэн). По оценке Naval Technology, замена двигателя обойдется в 20 млн долларов.

Ожидается, что неисправность устранят к осени, когда "Майкл Монсур" должен будет отправиться на испытания боевых систем в Сан-Диего.

В декабре прошлого года этот же эсминец вынужден был вернуться в верфи через день после начала заводских испытаний из-за отказа фильтров гармоник, защищающих электроаппаратуру судна от колебаний мощности.

Программа строительства эсминцев типа "Замволт" стартовала в 2007 году. Изначально ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа, позднее заказ снизили до трех экземпляров. По разным данным, каждый из судов обошелся США в сумму, превышающую 4 млрд долларов.

Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik предположил, с чем, прежде всего, связаны проблемы, с которыми сталкивается американский ВПК.

"Что касается работы военно-промышленного комплекса США, то сегодня они пожинают плоды тех бизнес-программ, которые принимались еще при (42-ом президенте США Билле) Клинтоне, при демократах, которые пилили деньги, в том числе на выборы и т.д., обогащались. Представители генералитета от демократов так "наелись" этих денег, что стали открывать собственные казино, в которых играли офицеры. Поэтому ничего удивительного нет. F-35, вот этот проект "Замволт" – это все проекты, которые приоритетны не боевой эффективностью, а приоритетны заработком должностных лиц высшего порядка, которые принимают решения и реализуют потом эти проекты с точки зрения прикрытия украденных денег", – сказал Александр Жилин.

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