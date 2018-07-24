Эксперт: американский ВПК "пожинает плоды" программ администрации Клинтона

Одна из двух силовых установок новейшего суперэсминца типа "Замволт" "Майкл Монсур" (USS Michal Monsoor) вышла из строя после приемных испытаний судна, сообщил контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис, возглавляющий программу строительства эсминцев данного класса.
"К сожалению, после испытаний мы обнаружили неполадки с одним из главных двигателей, и нам нужно его заменить", – цитирует Гэлиниса портал Popular Mechanics.
По словам контр-адмирала, ВМС тесно работают над проблемой с производителем турбины, компанией Rolls-Royce, а также со специалистами верфи Bath Iron Works в городе Бат (штат Мэн). По оценке Naval Technology, замена двигателя обойдется в 20 млн долларов.
Ожидается, что неисправность устранят к осени, когда "Майкл Монсур" должен будет отправиться на испытания боевых систем в Сан-Диего.
В декабре прошлого года этот же эсминец вынужден был вернуться в верфи через день после начала заводских испытаний из-за отказа фильтров гармоник, защищающих электроаппаратуру судна от колебаний мощности.
Программа строительства эсминцев типа "Замволт" стартовала в 2007 году. Изначально ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа, позднее заказ снизили до трех экземпляров. По разным данным, каждый из судов обошелся США в сумму, превышающую 4 млрд долларов.
Военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik предположил, с чем, прежде всего, связаны проблемы, с которыми сталкивается американский ВПК.
"Что касается работы военно-промышленного комплекса США, то сегодня они пожинают плоды тех бизнес-программ, которые принимались еще при (42-ом президенте США Билле) Клинтоне, при демократах, которые пилили деньги, в том числе на выборы и т.д., обогащались. Представители генералитета от демократов так "наелись" этих денег, что стали открывать собственные казино, в которых играли офицеры. Поэтому ничего удивительного нет. F-35, вот этот проект "Замволт" – это все проекты, которые приоритетны не боевой эффективностью, а приоритетны заработком должностных лиц высшего порядка, которые принимают решения и реализуют потом эти проекты с точки зрения прикрытия украденных денег", – сказал Александр Жилин.
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