Крымский депутат ответил на планы Киева по "возвращению" полуострова

На Украине разработали новый план "возвращения" Крыма. Крымский депутат Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления лишь показывают бессилие украинских властей и их нежелание заниматься решением реальных проблем в стране.

Киев планирует "вернуть и реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам бывшего парламентария, план был разработан Борисом Бабиным, занимающим на Украине пост "постпреда президента страны в Крыму", и одобрен 20 июня.

"Это не вымысел кого-либо, а конкретная задача, поставленная в документе", – написал Журавко на странице в Facebook, прикрепив к посту скан документа.

Из плана следует, что Украина намеревается собрать и представить "доказательства нарушения прав человека в Крыму", искать улики против России для подкрепления исков в Международный уголовный суд, поддерживать деятельность международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", а также финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.

Также экс-депутат сообщил, что украинские власти планируют формировать отдельные подразделения ВСУ, состоящие из переселенцев из Крыма для дальнейшего "освобождения" полуострова. При этом Журавко отметил, что у Киева отсутствуют финансовые средства на создание подобных частей.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik прокомментировал слова бывшего украинского депутата.

"Это очередное заявление, которое вызывает даже не улыбку, а искренний смех. Потому что вернуть Крым в состав Украины не то что к декабрю 2019 года, а в принципе ни теоретически, ни практически невозможно. И жители Крыма, и сам полуостров – это неотъемлемая часть России. Если серьезно, эти заявления уже раздражают. Мы слышим их регулярно от украинских деятелей. При этом мы видим, что Украина сегодня – это огромный провал как государства. Причем во всех отношениях – и в экономическом, и в социальном плане, и в плане внешней политики. Конечно, крымское направление было определено для Украины как приоритетное в реализации внешней политики. Но мне кажется, что будущее на Украине есть только у тех политиков, которые примут реальную, объективную действительность – то, что Крым является частью России", – сказал Владислав Ганжара.

По его мнению, заявления о "возвращении" Крыма на Украину лишь показывают бессилие нынешней украинской власти и ее нежелание заниматься решением реальных проблем.

"Такие заявления (о возвращении Крыма на Украину – ред.), конечно же, будут звучать. Этому не нужно удивляться. Мы еще услышим не одну одиозную идею от украинских деятелей. Но это только лишний раз демонстрирует их бессилие и то, что они не хотят думать сегодня о реальных проблемах своего населения. А проблем там огромное количество", – заключил депутат.

На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма. Так, экс-президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Высказывались на эту тему и бывший министр обороны и лидер партии "Гражданская инициатива" Анатолий Гриценко, и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Вместе с тем в последнее время некоторые украинские чиновники стали признавать, что Киев не сможет вернуть полуостров. Так, в апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что Украина не располагает ресурсами для возвращения Крыма и Донбасса.

Крым вернулся в состав России в результате референдума, проведенного там в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95% жителей полуострова. Москва не раз заявляла, что голосование прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма "закрыт окончательно".

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