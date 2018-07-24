Военный политолог: Ближний Восток сейчас может "заполыхать от любой спички"

Израильские военные заявили, что сбили сирийский военный самолет, который зашел в воздушное пространство страны. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на сирийско-израильской границе.

Израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны из Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство", – отмечается в заявлении.

По нему выпустили две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot. Отмечается, что самолет принадлежал ВВС Сирии. Судьба экипажа истребителя пока неизвестна.

Израильтяне предполагают, что "Сухой" участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах на юго-западе Сирии.

У Сирии и Израиля многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Кроме того, израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки их врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в Сирии на стороне законного правительства этой страны.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на сирийско-израильской границе.

"Отношения Израиля и Сирии и так уже давно являются довольно сложными, а сейчас, когда обстановка в регионе и без того очень напряженная, серьезное обострение может возникнуть из-за любого инцидента. Поэтому трагедию с сирийским самолетом над территорией Израиля, думаю, нужно тщательно расследовать. И в той ситуации, когда уже весь ближневосточный регион может заполыхать от любой спички, очень нужно, чтобы все стороны проявляли благоразумие. И нужно находить такие формы и методы действий, чтобы напряженность на Голанских высотах не росла, а снижалась, и чтобы нынешняя взрывоопасная обстановка не дошла в итоге до взрыва", – сказал Андрей Кошкин.

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