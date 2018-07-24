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Эксперт: конгресс США мало волнует развитие отношений с Россией

(обновлено: 15:52 24.07.2018)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в ВашингтонеВид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский конгресс хочет продлить запрет на сотрудничество военных из США и России. Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем руководствуются конгрессмены, выдвигая такие инициативы.

Конгресс США, как следует из отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей, хочет продлить запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными.

Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Примечательно, что Россию в документе называют "конкурентом" Соединенных Штатов.

"Американские военные сталкиваются с вызовами на многих фронтах, включая тревожное увеличение числа серьезных несчастных случаев в ходе учений; возрождение таких конкурентов, как Россия и Китай; ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи; необходимость сохранения давления на ИГ*, "Аль-Каиду"* и другие террористические группировки. Закон о национальной обороне на 2019 фискальный год внедряет новые реформы, направленные на ускорение процесса принятия решений и улучшение быстроты военного маневрирования", – следует из преамбулы опубликованного совместного отчета.

Объем проекта оборонного бюджета составляет 717 млрд долларов США. Двум палатам конгресса его еще предстоит одобрить. После этого он поступит на подпись президенту США.

России в проекте оборонного бюджета посвящена отдельная глава.

Отмечается, что для "противостояния" Соединенные Штаты планируют предпринять следующие шаги: "запретить сотрудничество по линии военных с Россией", "обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому", "запретить правительству США признание присоединения Крыма", а также предоставить 250 млн долларов для поставки на Украину летального вооружения.

Сенатор Джон Нили Кеннеди
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кроме того, конгресс требует от президента США Дональда Трампа принять окончательное решение относительно того, имеются ли со стороны России существенные нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik прокомментировал инициативу американского конгресса.

"Это, в первую очередь, внутреннее противостояние между конгрессом и президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом). Конгресс показывает, что он более консервативен, выступает по защите интересов США, против сотрудничества с теми, кто представляет потенциальную опасность, и к кому большинство в конгрессе относят и Россию. Не потому, что так есть на самом деле, а по той причине, что это хорошо ложится на страхи и ожидания американского общества. И данное продление (запрета на сотрудничество военных – ред.), в первую очередь, связано с тем, что некоторые конгрессмены просто хотят повысить свою популярность среди избирателей и показать Трампу, что с ними надо договариваться", – сказал Вячеслав Смирнов.

Однако, по его словам, от конгресса США в вопросах отношений с Россией зависит немногое, окончательное решение будет приниматься президентом.

"Конгрессу без разницы, какие отношения между Россией и Соединенными Штатами, они занимаются своей личной пиар-кампанией, своими будущими выборами. От них зависит многое, но в плане – разрешать или не разрешать, а не в плане продвижения каких-то международных договоров. Поэтому они ждут от Трампа договоренностей, а как уж у Трампа будут развиваться взаимоотношения с Россией, их мало волнует", – заключил политолог.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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