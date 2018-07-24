Анна Старобинец: о награждении европейской премией я узнала случайно

Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики в номинации "Лучший писатель". В интервью радио Sputnik писательница рассказала о том, как она восприняла присуждение премии.

Российская писательница Анна Старобинец признана лучшим фантастом Европы. Она стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации "Лучший писатель". Победители были объявлены по итогам фестиваля "Еврокон", проходившего во французском Амьене.

Кроме того, почетной награды "Гранд-мастер Европы" был удостоен француз Жерар Клейн. Приз за лучшую экранизацию достался фильму Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

Анна Старобинец – российская журналистка, писательница, сценарист. Известна как автор книг "Переходный возраст", "Живущий", "Посмотри на него", "Резкое похолодание" и других.

Работает в жанре фантастики, мистики, магического реализма, также пишет детские книги. Критики называют ее "русским Стивеном Кингом" и "королевой русского хоррора".

Произведения Старобинец переведены на английский, французский, испанский и итальянский языки.

Писательнице 39 лет. Окончила филологический факультет МГУ. Начинала как переводчик-синхронист и частный репетитор. Сотрудничала с изданиями "Время новостей", "Аргументы и факты", "Гудок", "Эксперт", сейчас пишет для "Русского репортера".

Анна Старобинец в интервью радио Sputnik рассказала о том, как она воспринимает присуждение европейской премии.

"Для меня это было полной неожиданностью, я даже не знала, что моя кандидатура рассматривается на этом конвенте. И я узнала о награждении достаточно случайно, в Facebook, от коллег, которые там были. Я, естественно, очень рада, мне кажется, что это круто. Особенно если учесть, что русскоязычной литературе в принципе не так просто пробиваться к западному читателю, а европейский книжный рынок – вещь достаточно закрытая. Они не так часто дают серьезные премии иностранцам. Поэтому, конечно, я очень довольна и думаю, что это приятно и полезно не только для меня, но и в целом для имиджа российской фантастики", – сказала Анна Старобинец.

Она уточнила, что для нее фантастические допущения в сюжете – не самоцель, а скорее метод.

"Я не считаю себя узким писателем-фантастом, я пишу на самом деле про реальность, про жизнь, про какие-то коллизии, переживания, которые происходят в жизни людей. Просто я при этом использую фантастическую "обертку" или некое фантастическое допущение. Для меня фантастика – не самоцель, а скорее метод, который я использую", – объяснила Анна Старобинец.

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