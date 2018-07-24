Аналитик: украинская экономика – это "болото и кое-где кочки"

Украинским военным руководство ВСУ отказывается выплачивать зарплату, сообщили в ДНР. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинцы, по сути, уже привыкли, что государство их постоянно обманывает.

Руководство ВСУ отказывается выплачивать деньги военнослужащим в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

"Как нам стало известно, в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока", – заявил Безсонов на пресс-конференции.

По его словам, в связи с этим в рядах украинской армии в ближайшее время ожидаются "массовые акции неповиновения". Командование ВСУ уже распорядилось создать дополнительные патрули для подавления возможных беспорядков, а также провести "разъяснительные работы среди личного состава".

При этом, как отметил Безсонов, главная военная прокуратура уже зафиксировала рост правонарушений в рядах украинской армии.

"Наиболее критическая ситуация сложилась в 24-й отдельной механизированной бригаде, где военнослужащие в массовом порядке отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат", – сообщил представитель пресс-службы ДНР.

Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik отметил, что Украина сегодня в целом оказалась в очень сложном экономическом положении.

"Что касается экономического положения на Украине, представьте себе болото и отдельные где-то кочки, которые только внешне кажется, что наплаву, но на самом деле они медленно погружаются в вязкую тину. Вот это то, что происходит на Украине на протяжении последних лет – иногда ускоряется, иногда замедляется. И люди в основной своей массе уже привыкли, что государство их всегда обманывает, какие-то обещания в виде газообразных пузырей выпускает, но они никогда не выполняются. И это касается абсолютно всех сфер жизни, в том числе армии", – сказал Роман Манекин.

По его мнению, несмотря на недовольство, вряд ли можно ожидать, что украинские военные откажутся воевать, ведь это для них – единственный источник дохода.

"Надо понимать самое главное – они (власть на Украине – ред.) не заинтересованы в том, чтобы война закончилась, они на ней зарабатывают, получая под это западные кредиты. При этом они экономят на своих солдатах, солдаты недовольны, но продолжают воевать. И я, наверное, хотел бы надеяться на то, что очередные перебои с зарплатой как-то разложат украинскую армию, но этого не произойдет. Другого источника дохода у них (украинских военнослужащих – ред.) просто нет", – заключил политический аналитик.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее не раз отмечали, что морально-психическое состояние украинских военных ухудшается. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

Как заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, с 2014 года небоевые потери украинских Вооруженных сил составили более десяти тысяч человек. При этом в зоне конфликта на востоке страны число погибших не от боевых действий достигает практически четырех тысяч. Глава украинского Минобороны Степан Полторак пояснил, что небоевые потери чаще всего связаны с болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

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