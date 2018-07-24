Политолог: на Украине – проблемы с психическим здоровьем общества

Актер Анатолий Пашинин рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о природе подобных ощущений.

Актер Анатолий Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной рассказал, что получает удовольствие от участия в боевых действиях в Донбассе.

"Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили", – сказал он.

По словам Пашинина, война – "это вам не кино". Он, в частности, вспомнил, как на его глазах противотанковая управляемая ракета попала в автомобиль с людьми.

Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"*.

Ранее Пашинин в интервью телеканалу НТВ рассказал, ради чего воюет в Донбассе. Актер отметил, что не занимается построением национального государства на Украине. По его мнению, этим должны заниматься "молодые парни по 19 лет, по 21 году".

"А я могу только одно сделать – расчистить им будущее", – заявил он.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что источник людских ресурсов для конфликта в Донбассе – в тех проблемах, которые сейчас испытывает Украина.

"К сожалению, психика части людей на Украине стала подвижной. Мы видели такое и раньше – и во время Второй мировой, и до того, в Германии 30-х годов. У значительной части населения тогда в результате идеологической обработки изменилось сознание, они были готовы убивать других людей ради идеологических целей, которые сами по себе были преступны. Отчасти то же самое мы видим сейчас на территории Украины. Незначительная часть людей пошли в так называемые "добробаты" по идеологическим соображениям, другие пошли туда потому, что им там что-то платят. В любом случае такое происходит потому, что в стране – проблемы и с идеологией, и с экономикой. И, как следствие – с психическим здоровьем общества. Это все дает, к огромному сожалению, человеческие ресурсы для поддержания этого конфликта (в Донбассе – ред.)", – считает Александр Дудчак.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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