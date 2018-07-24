"Если у пациента едет крыша…". Эксперт о новых обвинениях России в США

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) США заявили, что "российские хакеры" якобы получили доступ к энергетическим сетям страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Таким образом, в американском ведомстве считают, что "российские хакеры" могли нарушить энергоснабжение.
Гендиректор агентства бизнес-разведки "Р-Техно" Роман Ромачев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с помощью подобных обвинений в США пытаются поддерживать миф о "российском вмешательстве" в президентские выборы.
"Мне кажется, это старая песня, и она будет продолжаться еще долго – как минимум, пока (президент США Дональд) Трамп будет у власти. Это продолжение версии вмешательства "российских хакеров" в американские выборы. И чтобы ее поддерживать, держать в тренде, необходимы новые обвинения в адрес России, в том числе о "вмешательстве" даже в энергетическую систему. Поэтому я не удивлюсь, если через какое-то время опять обвинят какую-нибудь хакерскую группу, скажем "Божью коровку", в атаке на инфраструктурные объекты. Я считаю, что нам никак не надо на это реагировать. Если у пациента едет крыша, то пусть так и будет, она не должна ехать у здоровых людей", – сказал Роман Романчев.
В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним – комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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