"Если у пациента едет крыша…". Эксперт о новых обвинениях России в США

В США считают, что "российские хакеры" получили доступ к энергосетям, пишут американские СМИ. Эксперт по деловой разведке и безопасности бизнеса Роман Ромачев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, с чем связаны подобные обвинения.

В министерстве внутренней безопасности (МВБ) США заявили, что "российские хакеры" якобы получили доступ к энергетическим сетям страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на сотрудников МВБ, группу хакеров "Стрекоза", которую считают российской, подозревают в проникновении в защищенные и изолированные сети американских электроэнергетических компаний.

Таким образом, в американском ведомстве считают, что "российские хакеры" могли нарушить энергоснабжение.

Гендиректор агентства бизнес-разведки "Р-Техно" Роман Ромачев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с помощью подобных обвинений в США пытаются поддерживать миф о "российском вмешательстве" в президентские выборы.

"Мне кажется, это старая песня, и она будет продолжаться еще долго – как минимум, пока (президент США Дональд) Трамп будет у власти. Это продолжение версии вмешательства "российских хакеров" в американские выборы. И чтобы ее поддерживать, держать в тренде, необходимы новые обвинения в адрес России, в том числе о "вмешательстве" даже в энергетическую систему. Поэтому я не удивлюсь, если через какое-то время опять обвинят какую-нибудь хакерскую группу, скажем "Божью коровку", в атаке на инфраструктурные объекты. Я считаю, что нам никак не надо на это реагировать. Если у пациента едет крыша, то пусть так и будет, она не должна ехать у здоровых людей", – сказал Роман Романчев.

В октябре прошлого года министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности РФ к хакерским атакам, совершенным в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним – комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!