"Эмоциональный всплеск". Политолог прокомментировал слова Хейли о России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не доверяет Москве и "никогда не будет".
"Они (Россия – ред.) никогда не станут нашим другом. Это просто факт", – подчеркнула дипломат в интервью телеканалу CBN.
При этом Хейли отметила важность встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа и добавила, что американо-российский саммит "долго заставлял себя ждать". По словам дипломата, она довольна политикой Вашингтона по отношению к Москве.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik прокомментировал слова постпреда США при ООН.
"Я думаю, что высказывание Хейли – это эмоции, эмоциональный всплеск, исходящий из той точки зрения, что сфера возможного сотрудничества между США и Россией сужена до минимума и в ближайшей перспективе каких-то возможностей для стратегического сотрудничества не наблюдается. Однако в том числе и встреча (президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина – ред.) показала, что все-таки какие-то основы для сотрудничества по глобальным проблемам существует: это и борьба с терроризмом, и отчасти Сирия, и ряд других вопросов", – сказал Александр Кубышкин.
По его мнению, шансы на улучшение отношений между США и Россией сейчас возрастают.
"Опросы показывают, что только один процент американцев интересуется якобы вмешательством России в американские выборы. Американское общество устало от беспрерывной пикировки между представителями республиканцев и демократов, устало от этого напряжения и занято совершенно другими проблемами. На этом фоне Трамп начинает набирать очки и его поддержка растет. В том числе после встречи с Путиным, несмотря на яростную критику со стороны демократов и части республиканцев, общественная поддержка действий Трампа возросла… И начинают проявляться, пусть очень пока еще предварительные, возможности для некоторого улучшения отношений между США и Россией", – считает Александр Кубышкин.
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