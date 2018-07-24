Политолог: Йемен превратился в "арабское Сомали"

Глава Верховного политического совета хуситов попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи был адресован именно Москве.

Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене. Об этом сообщает официальное информагентство движения SABA.

В письме, направленном президенту Владимиру Путину, аль-Машат обращает внимание на "агрессию против Йемена" и "военную эскалацию со стороны коалиции стран под руководством Саудовской Аравии".

По словам главы высшего политсовета повстанцев-хуситов, в развитии конфликта заинтересованы США. Цель западных стран – "распространить хаос в Йемене и по всему региону", утверждает политик.

Ранее аль-Машат направил письмо с аналогичным обращением президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ситуация в Йемене обострилась вокруг стратегически важного порта Ходейда на Красном море. В июне арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из города. Военные действия начались вопреки предупреждениям ООН. Махди аль-Машат назвал эти действия "заговором против Йемена".

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik предположил, почему призыв о помощи в урегулировании конфликта был адресован России.

"Йеменский конфликт "потерялся" на фоне сирийского, хотя это не менее кровавая война, но мировое сообщество, к сожалению, не особо участвует в его урегулировании. Страна разделена на несколько регионов, занятых враждующими между собой группировками, плюс к этому участие в конфликте принимают внешние силы – Саудовская Аравия и ее союзники. В итоге к сегодняшнему дню Йемен превратился в некое подобие "арабского Сомали". Поэтому призыв помочь прекратить гражданскую войну, от кого бы в Йемене он ни исходил, в любом случае заслуживает внимания. А почему призыв обращен именно к России – потому что именно Россия смогла уже практически прекратить гражданскую войну в одном из соседних государств (в Сирии, – ред.) и я думаю, что для всего региона этот пример стал показательным", – сказал Игорь Шатров.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и часть армии, а с другой – правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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