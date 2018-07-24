Мнение: действия "Белых касок" подходят под определение преступных деяний

ООН не имела отношения к вывозу активистов "Белых касок" из Сирии, заявили во всемирной организации. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения ("Белых касок" – ред.)", – сказал Дюжаррик.

Он добавил, что "мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца".

"Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, – в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, – в Иордании, это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев", – заявил Дюжаррик в ответ на вопрос о том, что "Белые каски" обвиняются в фабрикации видео о химических атаках.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Организация "Белые каски", получившая широкую поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Россия уже неоднократно заявляла о том, что "Белые каски" на самом деле не являются теми, за кого себя выдают. Это не организация, которая занимается гуманитарными вопросами, а структура, которая по сути является элементом информационной, гибридной войны против Сирии, структура, замешанная напрямую в фальсификации данных о якобы имевших место химических атаках. А это, как мы знаем, послужило в свое время поводом для вооруженных атак на Сирию со стороны западных стран. На мой взгляд, такие действия ("Белых касок", – ред.) вполне подходят под характеристику преступных деяний. И тот ущерб, который был нанесен Сирии этой организацией, колоссален. Думаю, что в данном случае реакция ООН на эвакуацию "Белых касок" из Сирии основана в том числе и на вот такой уже сложившейся неоднозначной репутации этой организации", – сказал Владимир Шаповалов.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых ее активисты спасают людей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру. В том числе "Белыми касками" было распространено видео из района Восточная Гута, где якобы было применено химическое оружие. Это видео позже было разоблачено свидетелями как постановочное.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с террористами.