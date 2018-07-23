Аналитик: США по "Северному потоку-2" Украину уж точно спрашивать не будут

В Киеве заявили, что договорились с США о противодействии "Северному потоку-2". Аналитик Игорь Юшков, комментируя в эфире радио Sputnik это заявление, высказал сомнение, что оно отражает реальное положение дел.

Власти Украины заявляют, что они с США едины в намерении противодействовать проекту "Северный поток-2", который считают "прямой угрозой энергетической безопасности Европы", сообщила пресс-служба кабмина Украины по итогам встречи премьера Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток-2"", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Сообщается, что это второй визит высокопоставленного представителя правительства США, он находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам, которые прошли на прошлой неделе в Брюсселе. Глава правительства Украины на встрече отметил, что Киев готов обсуждать широкий спектр вопросов взаимодействия с США в энергосфере.

"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток-2" и продолжения транзита газа через Украину", – сказал заместитель государственного секретаря США, слова которого приводит пресс-служба украинского правительства.

Он пообещал, что "США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу".

Гройсман отметил, что Украина была и остается готовой пригласить мировые компании – лидеры рынка, в том числе из США, к управлению ГТС и к реализации других энергопроектов – в добыче, транспортировке ресурсов, внедрении проектов альтернативной энергетики.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на все заявления, реализация "Северного потока-2", по сути, уже началась.

"Украина пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Они (в Киеве – ред.) постоянно заявляют о том, что вместе с США ни в коем случае не дадут России построить "Северный поток-2", но на деле это ничем не оборачивается. Потому что "Северный поток-2" по факту уже строится, ведутся работы на территории Германии, на территории России. Практически все страны выдали разрешения на прокладку газопровода в своей акватории, кроме датчан. Да и, несмотря на то, что США постоянно заявляют о противодействии "Северному потоку-2", его неприятии, при этом мы не видим каких-либо конкретных шагов, никаких санкций они дополнительно не вводят", – сказал Игорь Юшков.

Он считает, что США вряд ли будут руководствоваться мнением Украины в вопросе данного газопровода.

"Трамп на встрече в Хельсинки (с президентом РФ Владимиром Путиным – ред.) заявил, что американский СПГ, конечно, будет конкурировать с российским трубопроводным газом, который будет поставляться по "Северному потоку-2". Но если раньше говорили, что, мол, мы не дадим его даже построить, то в Хельсинки Трамп говорил о конкурировании, а значит, сам газопровод он допускает. Так что, здесь пока, мне кажется, шансы на строительство "Северного потока-2" скорее возрастают, чем уменьшаются со временем. И заявление Украины ни о чем не говорит. Если США и будут принимать решение об ограничениях по "Северному потоку-2", Украину они уж точно спрашивать не будут. То есть это будет их личное решение, украинцы здесь ни при чем", – заключил аналитик.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.