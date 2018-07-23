"Здесь все может быть". Политолог об угрозах США в адрес Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану возмездием, "которое знали лишь несколько стран". Политолог Леонид Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как может развиваться ситуация в дальнейшем.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в беседе с ним президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран в случае неправильных действий "заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на земле".

"Я разговаривал с президентом в течение прошлой недели, и президент Трамп сказал мне, что если Иран сделает что-то плохое, он заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на Земле", – цитирует слова Болтона пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в своем Twitter, что Иран будет "страдать от последствий", если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет". По его словам, "сила Ирана – сдерживающая".

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев в радио Sputnik предположил, как может развиваться ситуация в дальнейшем.

"Выступления Трампа против Ирана идут уже давно. Еще в период своей предвыборной кампании он и предшественника своего критиковал за так называемую ядерную сделку. Что касается того, что может быть предпринято против Ирана, Трамп говорил о том, что со стороны США могут вернуться санкции, которые были до сделки. Что касается применения оружия против Ирана, здесь на сто процентов сложно что-то говорить. Потому что ситуация вообще в этом регионе очень тяжелая. Как говорится, ничего нельзя отрицать. Может, конечно, это все кончится и просто словесной перепалкой – так же, как с Северной Кореей, когда Трамп постоянно угрожал, но в последний момент они встретились с (лидером КНДР) Ким Чен Ыном. И вроде как все пошло на убыль. Здесь, конечно, ситуация сложнее, чем на Корейском полуострове. Но, тем не менее, можно ожидать каких-то отступлений. Так что, здесь все может быть", – сказал Леонид Гусев.

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