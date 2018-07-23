Эксперт о позиции ФРГ по "Северному потоку-2": немцы – народ прагматичный

Две трети немцев поддерживают строительство "Северного потока-2", показал опрос социологического института Forsa. Эксперт в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, чем при этом руководствуются жители Германии.

Две трети граждан Германии (66%) выступают за продолжение строительства газопровода "Северный поток-2". Лишь 23% высказались против. При этом большинство опрошенных не доверяют высказываниям президента США Дональда Трампа о проекте газопровода и считают, что им движет желание продвигать американский сжиженный газ в Европе. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL/n-tv.

Сторонники реализации проекта считают, что газопровод позволит сделать "поставки природного газа в Германию более безопасными и надежными". В свою очередь противники строительства трубопровода полагают, что реализация проекта приведет к усилению зависимости от России.

Однако подавляющее большинство участников опроса (84%) не согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа. Лишь 10% разделяют мнение американского президента по этому вопросу.

Большинство немцев (92%) не доверяют высказываниям Трампа о "Северном потоке-2", так как полагают, что в первую очередь его мотивом является продвижение американского СПГ (сжиженного природного газа) в Европе, в частности в Германии.

Опрос проводился 19 и 20 июля, в нем приняли участие 1004 человека. Статистическая погрешность оставляет три процентных пункта.

Независимый аналитик в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты опроса.

"Немцы – народ прагматичный. Поэтому они прекрасно понимают ценность российского газа для Германии. Тем более что поставки в Германию идут уже на протяжении более 35 лет, всегда они были на стабильном уровне, и немцы это ценят. Да, они могут развивать энергетику на возобновляемых источниках энергии – и ветряные станции строят, и солнечные. Но не надо забывать о том, что газ используется еще и для отопления домов. И большая часть газа, поступающего в Германию, идет как раз на отопление. Поэтому немцы прекрасно понимают, что как бы бурно ни развивалась энергетика на альтернативных источниках, газ им все равно обязательно нужен", – сказал Николай Хренков.

Он также прокомментировал данные опроса относительно высказываний американского лидера в отношении "Северного потока-2".

"Что касается заявлений Дональда Трампа, то отношение и к США в целом, и персонально к Трампу, мягко говоря, не самое лучшее во многих странах ЕС, в том числе в Германии, по целому ряду обстоятельств, никак не связанных с энергетикой. Поэтому его навязчивое стремление предлагать свои энергоносители, естественно, не может вызывать у немцев одобрения. Зачем устраивать борьбу? Есть хорошее – есть поставки газа, которые стабильно идут по газопроводам. Пусть они и дальше идут. Мне кажется, так рассуждает большинство немцев", – заключил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

США неоднократно заявляли, что выступают против "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией через поставки газа, и выразил недовольство тем, что Берлин тратит миллиарды на российский газ.

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