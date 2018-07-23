Политолог прокомментировал заявления Киева о санкциях против портов РФ

В Киеве раскрыли подробности "санкций" против российских портов на Черном море. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что для введения новых санкций украинским властям придется "серьезно включить фантазию".

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл подробности плана Киева по введению санкций против российских портов на Черном море.

Чиновник отметил, что Киев ведет переговоры с американскими и европейскими партнерами, убеждая их разработать "зеркальные" меры на задержание Россией судов, идущих на Украину. По его словам, Запад должен ввести "ограничение торговых операций" с российскими черноморскими портами и "ограничение судозаходов".

"Мы над этим работаем и, я надеюсь, что это будет сделано", – сказал министр в эфире "Украинского радио".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления украинской стороны – это в большей степени просто риторика.

"Само слово "санкции" является одной из центральных тем украинской политики, поскольку объясняет ее характер и направление – синхронно с западными партнерами, как они считают, пытаться нанести максимальный экономический или иной ущерб России. А повод для введения или обсуждения новых санкций совсем неважен, он может быть любым, в данном случае это ситуация в Азовском море. Но в целом все те санкции, которые Украина могла ввести против России, она уже ввела. Чтобы придумать новые, придется серьезно включить фантазию. Ведь если бы Украина могла придумать что-то еще, это было бы давно введено. Хотя если будет найдено какое-то направление, по которому еще можно ввести санкции, то под них будет подобран любой повод – вплоть до, например, результатов каких-либо спортивных матчей. Но пока риторика остается риторикой. И такая риторика будет звучать, пока на Украине остается сегодняшняя власть", – сказал Александр Асафов.

По данным украинского министерства инфраструктуры, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра без объяснения причин 93 судна, следующих в порты через Керченский пролив. Позднее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра судов в Азовском море.

Россия, в свою очередь, обвиняет Киев в провокациях в Черном море. В погранслужбе ФСБ подчеркивали, что проверки судов российской стороной проводятся в соответствии с международным морским правом. Служба пытается не допустить проникновения в страну террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.