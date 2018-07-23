Политолог прокомментировал заявления Киева о санкциях против портов РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскрыл подробности плана Киева по введению санкций против российских портов на Черном море.
"Мы над этим работаем и, я надеюсь, что это будет сделано", – сказал министр в эфире "Украинского радио".
Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления украинской стороны – это в большей степени просто риторика.
"Само слово "санкции" является одной из центральных тем украинской политики, поскольку объясняет ее характер и направление – синхронно с западными партнерами, как они считают, пытаться нанести максимальный экономический или иной ущерб России. А повод для введения или обсуждения новых санкций совсем неважен, он может быть любым, в данном случае это ситуация в Азовском море. Но в целом все те санкции, которые Украина могла ввести против России, она уже ввела. Чтобы придумать новые, придется серьезно включить фантазию. Ведь если бы Украина могла придумать что-то еще, это было бы давно введено. Хотя если будет найдено какое-то направление, по которому еще можно ввести санкции, то под них будет подобран любой повод – вплоть до, например, результатов каких-либо спортивных матчей. Но пока риторика остается риторикой. И такая риторика будет звучать, пока на Украине остается сегодняшняя власть", – сказал Александр Асафов.
Россия, в свою очередь, обвиняет Киев в провокациях в Черном море. В погранслужбе ФСБ подчеркивали, что проверки судов российской стороной проводятся в соответствии с международным морским правом. Служба пытается не допустить проникновения в страну террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.
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