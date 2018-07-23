Политолог: "ополоумевшие" украинские политики усугубляют трагедию страны

На Украине раскритиковали боксера Александра Усика после победы над россиянином Муратом Гассиевым, а также обвинили в разрушении мнения об "агрессии РФ". Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Украинские националисты раскритиковали боксера Александра Усика, победившего в Москве россиянина Мурата Гассиева.

Так, например, руководитель одесской ячейки партии "Свобода" Сергей Солтасюк назвал победу Усика "самой позорной" в истории Украины и обвинил боксера в "неподобающем" поведении после поединка.

"Вместо "Слава Украине" в центре Москвы прозвучало "Спасибо, Олимпийский". Вместо "Спасибо украинским воинам за отчаянное сопротивление оккупантам" – "спасибо, господи, что дал мне сил". <…> Сегодняшняя победа – это почти то же самое, что победа Светы Лободы на "Песне года"", – написал Солтасюк в Facebook.

Помощник депутата Рады Олега Осуховского Алекандр Куликовский и вовсе предположил, что бой между Усиком и Гассиевым организовал лично президент России Владимир Путин.

"Усик в мокшандию поехал, потому что Путин оплатил ему эту поездку, как и боксерским ассоциациям, и Усик об этом знал и промоутеры его тоже. А так, в принципе, все нормально. Он такое же лицо, как Лорак, Повалий, Козловский, Дорн, Лобода, потому что в приоритете бабло", – заявил Куликовский.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, в свою очередь, выразил опасение, что после победы в Москве украинского боксера над россиянином "в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит", и "это серьезно".

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", – написал Кириленко в Twitter.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Украине никак не могут понять – спорт может и должен существовать вне политики.

"Это украинская современная шизофрения, когда даже людей, которые на международной арене приносят пользу, улучшают имидж государства, людей, которых во всем мире считают героями, многие на Украине воспринимают чуть ли не как предателей. Это поразительно. На Украине никак не могут для себя понять, что спорт может быть вне политики, и за счет спорта можно, наоборот, сплачивать государство, общество, народ. А вот подобного рода совершенно идиотскими высказываниями, комментариями украинские политики только все более усугубляют трагедию украинского государства и украинского народа. Пройдет какое-то время и окажется, что украинцам вообще не надо участвовать ни в каких спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях – там, где будут участвовать россияне. И все это только потому, что так считают совершенно ополоумевшие политики, которые не понимают реальности современного мира", – сказал Денис Денисов.

Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева в поединке Всемирной боксерской суперсерии, проходившем в спортивном комплексе "Олимпийский".

После боя президент Украины Петр Порошенко назвал Усика "символом украинской борьбы", а премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру звание национального героя. Сам Усик сказал, что власти преувеличивают его возможности и отказался от комментариев на политические темы.

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