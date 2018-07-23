РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: "ополоумевшие" украинские политики усугубляют трагедию страны

(обновлено: 16:29 23.07.2018)
0431
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАлександр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии против Мурата ГассиеваАлександр Усик после победы в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии против Мурата Гассиева
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На Украине раскритиковали боксера Александра Усика после победы над россиянином Муратом Гассиевым, а также обвинили в разрушении мнения об "агрессии РФ". Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Украинские националисты раскритиковали боксера Александра Усика, победившего в Москве россиянина Мурата Гассиева.

Боксер Александр Усик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
"Каша в голове". Депутат из Крыма о словах Порошенко про победу Усика
Так, например, руководитель одесской ячейки партии "Свобода" Сергей Солтасюк назвал победу Усика "самой позорной" в истории Украины и обвинил боксера в "неподобающем" поведении после поединка.

"Вместо "Слава Украине" в центре Москвы прозвучало "Спасибо, Олимпийский". Вместо "Спасибо украинским воинам за отчаянное сопротивление оккупантам" – "спасибо, господи, что дал мне сил". <…> Сегодняшняя победа – это почти то же самое, что победа Светы Лободы на "Песне года"", – написал Солтасюк в Facebook

Помощник депутата Рады Олега Осуховского Алекандр Куликовский и вовсе предположил, что бой между Усиком и Гассиевым организовал лично президент России Владимир Путин.

"Усик в мокшандию поехал, потому что Путин оплатил ему эту поездку, как и боксерским ассоциациям, и Усик об этом знал и промоутеры его тоже. А так, в принципе, все нормально. Он такое же лицо, как Лорак, Повалий, Козловский, Дорн, Лобода, потому что в приоритете бабло", – заявил Куликовский.

На улице Львова, Украина
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Политолог: украинская "элита" приговорила своих спортсменов
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, в свою очередь, выразил опасение, что после победы в Москве украинского боксера над россиянином "в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит", и "это серьезно".

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в "дружбу". И это серьезно", – написал Кириленко в Twitter.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на Украине никак не могут понять – спорт может и должен существовать вне политики.

"Это украинская современная шизофрения, когда даже людей, которые на международной арене приносят пользу, улучшают имидж государства, людей, которых во всем мире считают героями, многие на Украине воспринимают чуть ли не как предателей. Это поразительно. На Украине никак не могут для себя понять, что спорт может быть вне политики, и за счет спорта можно, наоборот, сплачивать государство, общество, народ. А вот подобного рода совершенно идиотскими высказываниями, комментариями украинские политики только все более усугубляют трагедию украинского государства и украинского народа. Пройдет какое-то время и окажется, что украинцам вообще не надо участвовать ни в каких спортивных соревнованиях, культурных мероприятиях – там, где будут участвовать россияне. И все это только потому, что так считают совершенно ополоумевшие политики, которые не понимают реальности современного мира", – сказал Денис Денисов.

Жан Беленюк (Украина), завоевавший серебряную медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Мнение: перед чемпионатом в Каспийске Украина "выстрелила себе в колено"
Украинский боксер Александр Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева в поединке Всемирной боксерской суперсерии, проходившем в спортивном комплексе "Олимпийский".

После боя президент Украины Петр Порошенко назвал Усика "символом украинской борьбы", а премьер-министр Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру звание национального героя. Сам Усик сказал, что власти преувеличивают его возможности и отказался от комментариев на политические темы. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена