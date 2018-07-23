Мнение: если США "сломают" Иран, то возьмутся за Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран столкнется с "последствиями", если будет угрожать Вашингтону. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал курс Соединенных Штатов в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "страдать от последствий", если продолжит угрожать Соединенным Штатам.

"Президенту Ирана (Хасану) Роухани: никогда, никогда больше не угрожайте США или вы будете страдать от последствий, таких, которые вы еще никогда не видели за всю историю. Мы больше не та страна, которая будет терпеть ваши сумасшедшие слова жестокости и смерти. Будьте осторожнее!", – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера Дональда Трампа "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет". "Мы ни с кем не сражаемся и не воюем", – отметил Роухани.

Его слова стали реакцией на то, что ранее в Госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана.

В воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил, что Вашингтон "работает" со странами-импортерами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у Исламской республики.

Также Помпео подверг критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив руководство страны в коррупции и нарушении прав человека.

"Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство", – сказал Помпео.

Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал угрозы США в адрес Ирана.

"Сколько бы ни говорили о цифровой экономике, без углеводородов не будет работать ни один двигатель внутреннего сгорания и ни один кондиционер, поскольку электроэнергия в основном вырабатывается на ТЭЦ. Углеводороды по-прежнему являются основой современной цивилизации и экономики. Сегодня в мире – три крупных центра, экспортирующих углеводороды: Россия, Иран и Саудовская Аравия. Сейчас, когда США пробуют выстроить новую глобальную конструкцию, они политически контролируют только один из этих центров. По этой причине складывающиеся отношения России и Ирана Соединенным Штатам не нравятся. А оттеснить Россию без того, чтобы взять под контроль нефтяные прииски Ирана, у США не получится. Поэтому их основная задача – "сломать" Иран и подчинить его себе. А после этого можно будет окончательно обложить санкциями Россию, перерезать ей экспорт нефти и газа, возместив недостающие объемы на мировом рынке за счет Ирана", – сказал Леонид Крутаков.

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