"Каша в голове". Депутат из Крыма о словах Порошенко про победу Усика

В МИД РФ возмутились словами президента Украины Петра Порошенко в связи с победой украинского боксера Александра Усика. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев все пытается "свалить в одну яму".

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал возмутительным заявление украинского президента Петра Порошенко в связи с победой боксера Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым.

"Заявление президента Порошенко, который дал политическое толкование победы украинского боксера – это, конечно, факт возмутительный, который граничит с какой-то национал-шизофренией", – сказал Карасин.

Усик в субботу, 21 июля, в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей был признан победителем боя с россиянином Муратом Гассиевым и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. Порошенко накануне написал в своем Twitter, что гимн, который раздался в Москве перед боем Усика и Гассиева, стал символом "украинской борьбы".

Комментируя победу спортсмена в финале Всемирной боксерской суперсерии, украинский президент подчеркнул, что у него не было сомнений в Усике.

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!", – написал Порошенко.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского лидера, отметив, что тот пытается связать вместе спорт и политику, а это абсолютно недопустимо.

"Порошенко путает божий дар с яичницей. Причем здесь спорт и политика, одно к другому? Мало ли, какие спортсмены из каких стран побеждают. Что это, заслуга Порошенко? Он-то каким боком там? Ну, сегодня победил Усик, завтра какой-нибудь другой спортсмен победит – из России или из другой страны. Зачем мешать все? У них (украинских политиков – ред.) в голове каша, они все в одну яму сваливают – и спорт, и политику, и финансы. Но ничего уже не поможет Порошенко. Его дни как политика уже сочтены. Поэтому что бы он ни говорил, про кого бы он там ни рассказывал, кого бы ни обзывал, толку уже не будет никакого. Его политическая смерть неизбежна: ему осталось – до выборов и все, до свидания. Он как политик исчерпал себя полностью", – сказал Степан Кискин.

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