Политолог о поставках оружия Киеву: Запад эту схему освоил еще в Африке

Канадская компания намерена поставлять Украине снайперские винтовки и ждет подписания канадским правительством разрешения на их экспорт, сообщил в интервью украинскому телеканалу UATV депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.
"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия", – приводит его слова сайт украинского телеканала.
"Если разрешение на экспорт будет подписано, то поставки начнутся, как только оружие будет изготовлено", – сказал канадский депутат.
По его словам, возможность выхода на рынок Украины также изучают несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением спецоборудования.
"Есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинскими вооруженными силами", – добавил Джеймс Безан.
Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что поставки вооружений превратились в глобальный бизнес, и Украина в данном случае – хороший способ для западных компаний заработать.
"Я думаю, что просто один из тех контрактов, которые мы видели раньше, стал публичным. На самом деле ситуация с поставками вооружений давно превратилась в глобальный бизнес, и "черная дыра", которую представляет собой украинский бюджет, это отличный повод заработать для всех контрагентов. То есть деньги предоставляются государству, попадают в военный бюджет и там растворяются. Это классический бизнес. Он осваивался в Латинской Америке, в африканских странах. Американские, британские корпорации, канадские, в меньшей степени, привыкли зарабатывать на таких схемах. Конечно, то, что это происходит в "сердце" Европы, к сожалению, очень печально, но зарабатывать на этом конфликте будут стараться еще очень многие и со всех сторон", – сказал Семен Уралов.
Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.
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