Политолог о поставках оружия Киеву: Запад эту схему освоил еще в Африке

Канадская компания хочет поставлять Украине снайперские винтовки и ждет подписания разрешения на их экспорт. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что для западных корпораций поставки оружия Киеву – хороший повод заработать.

Канадская компания намерена поставлять Украине снайперские винтовки и ждет подписания канадским правительством разрешения на их экспорт, сообщил в интервью украинскому телеканалу UATV депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады Джеймс Безан.

"Между Канадой и Украиной уже есть один заключенный контракт на поставку снайперских винтовок. Сейчас мы ожидаем подписания правительством Канады разрешения на экспорт оружия", – приводит его слова сайт украинского телеканала.

Безан отметил, что поставки будут носить коммерческий характер. Он не уточнил, кто будет выступать поставщиком и покупателем вооружения. По его мнению, глава МИД Канады Христя Фриланд должна "автоматически" подписать разрешение, поскольку законодательных преград на поставки на Украину оружия не существует.

"Если разрешение на экспорт будет подписано, то поставки начнутся, как только оружие будет изготовлено", – сказал канадский депутат.

По его словам, возможность выхода на рынок Украины также изучают несколько канадских компаний, занимающихся изготовлением спецоборудования.

"Есть и другие производители, которые создают пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, и изучают потенциал работы с украинскими компаниями, украинскими вооруженными силами", – добавил Джеймс Безан.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что поставки вооружений превратились в глобальный бизнес, и Украина в данном случае – хороший способ для западных компаний заработать.

"Я думаю, что просто один из тех контрактов, которые мы видели раньше, стал публичным. На самом деле ситуация с поставками вооружений давно превратилась в глобальный бизнес, и "черная дыра", которую представляет собой украинский бюджет, это отличный повод заработать для всех контрагентов. То есть деньги предоставляются государству, попадают в военный бюджет и там растворяются. Это классический бизнес. Он осваивался в Латинской Америке, в африканских странах. Американские, британские корпорации, канадские, в меньшей степени, привыкли зарабатывать на таких схемах. Конечно, то, что это происходит в "сердце" Европы, к сожалению, очень печально, но зарабатывать на этом конфликте будут стараться еще очень многие и со всех сторон", – сказал Семен Уралов.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 млн долларов.

Россия неоднократно предостерегала от поставок вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!