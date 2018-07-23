"Бизнес со смертями". Вице-президент "Альфы" о канале поставок оружия из ЕС

В ФСБ сообщили о раскрытом канале поставок огнестрельного оружия на территорию России. Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент "Альфы" Алексей Филатов в эфире радио Sputnik рассказал, что играет главную роль в работе по уничтожению таких каналов.

В ФСБ сообщили об операции по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза на территорию России.

"ФСБ России совместно с органами МВД России и Росгвардии пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении ведомства.

У задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них, в частности, 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья. Также силовики нашли 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет.

Кроме того, прекращена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

Подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" Алексей Филатов в эфире радио Sputnik рассказал о том, что играет основную роль в работе по уничтожению таких каналов.

"Мы периодически слышим о раскрытии преступных группировок, которые занимаются транспортировкой, складированием и продажей огнестрельного оружия. При этом мы видим только верх айсберга – такая работа ведется постоянно… В раскрытии таких преступных сообществ и каналов (поставок оружия – ред.) основную роль играют технические средства связи, потому что преступники, хотят они этого или нет, вынуждены обмениваться информацией, используя при этом различную технику. Они пытаются, конечно, закрывать эту информацию, но есть специальные подразделения, которые отслеживают и рассекречивают их сообщения. Потом включаются оперативные сотрудники, и за счет этой слаженной кропотливой работы различных направлений идет нейтрализация таких группировок", – рассказал Алексей Филатов.

По его словам, рентабельность нелегального трафика оружия очень велика, поэтому преступные сообщества стремятся развивать этот вид своего "бизнеса".

"Я думаю, что пока на рынке есть востребованность в огнестрельном оружии, взрывчатых веществах, такие каналы будут существовать, поскольку рентабельность такого "бизнеса" очень велика. Поэтому преступные сообщества ни перед чем не останавливаются, несмотря на то, что этот их "бизнес" связан со смертями ни в чем не повинных гражданских людей", – отметил Алексей Филатов.

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