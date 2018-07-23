Эксперт: Россия по ряду военных разработок имеет фору по отношению к США

Видеоролики с новейшими системами российских вооружений вызвали у американских военных "большое беспокойство", пишут европейские СМИ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что эта обеспокоенность приобретает уже практическую направленность.

Министерство обороны России на прошлой неделе впервые опубликовало ряд видеороликов с новейшими системами отечественных вооружений, о которых в мартовском послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. У американских военных это вызвало "большое беспокойство", поскольку им нечего противопоставить этим разработкам, пишет в статье для австрийского издания Contra Magazin Марко Майер.

В частности, крылатая ракета "Буревестник", несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО, отметили в российском оборонном ведомстве.

Глава Северного командования Вооруженных сил США Лори Робинсон, как отмечает издание, поделилась своими опасениями перед профильным комитетом сената: "Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с больших расстояний, чем раньше".

Ракеты, подчеркивает автор статьи, опасны для США, потому что с больших дистанций радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск.

Кроме того, подчеркивает Майер, "Буревестник" – не единственное вооружение, представленное Минобороны РФ.

Таким образом, Россия показывает США, что можно создавать конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без "чрезмерно раздутых военных бюджетов", заключает Майер.

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Россия показывает, что она не только готова конкурировать с США в области высокотехнологичных ударных и оборонительных вооружений, но и имеет на сегодняшний день определенную фору, связанную, например, с разработкой того же гиперзвукового оружия, где Соединенные Штаты только пытаются сейчас наверстать упущенное. Последние аналитические доклады и обсуждения в оборонном комитете сената показывают, что обеспокоенность американцев приобретает уже практическую направленность, и под это направление будут выделяться деньги, чтобы создать адекватный ответ на российские новейшие разработки. Россия воспринимается как одна из двух главных технологических угроз господству США наряду с Китаем, это уже обозначено в ключевых документах Пентагона и Белого дома. Поэтому в ближайшие годы мы будем видеть попытки США за счет увеличения оборонного бюджета восстановить былое превосходство, которое было у США после окончания холодной войны", – сказал Борис Рожин.

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