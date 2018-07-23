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"Примитивный расчет". Правозащитник оценил данные Walk Free о рабах в мире

(обновлено: 11:57 23.07.2018)
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© AFP 2018 / StringerРабочие-мигранты на строительной площадке в столице Катара ДохеРабочие-мигранты на строительной площадке в столице Катара Дохе
© AFP 2018 / Stringer
Правозащитники из Walk Free насчитали в мире 40 миллионов рабов. Россия заняла в рейтинге 64-е место. Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли считать серьезными эти данные, в том числе по России.

Некоммерческая правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, оценивающего количество людей, подвергающихся различным формам рабства. 

При составлении Global Slavery Index организация использовала данные о 167 странах мира и более чем 71 тысяче респондентов. В рейтинг попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключенные, работающие по месту отбывания наказания, так как, по сути, они работают недобровольно.

Гражданка Украины во время сбора урожая яблок в Польше
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
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По данным Walk Free, во всем мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подверженных рабству. Причем 71% – это женщины.

Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В топ-10 рейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

По данным Walk Free, наибольшее внимание борьбе с современным рабством уделяют Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Бельгия, Хорватия, Испания, Норвегия, Португалия и Черногория.

Россия заняла в Global Slavery Index 64-е место. 

Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, правозащитник Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik усомнился в данных, представленных Walk Free.

"Если говорить в целом о проблеме рабства, то она, конечно, существует. Просто форма рабства стала совершенно иной, чем она была, скажем, в Древнем Риме. И, конечно, это требует проведения проверки, контроля со стороны международных органов, в том числе ООН. Но в данном случае люди просто написали такую цифру. Должны быть для этого хоть какие-то обоснования – откуда именно такая цифра появилась. Поэтому комментировать эти данные – это сизифов труд. То, что существуют определенные формы рабства в мире – это бесспорно. Но в каком объеме это существует – в том ли, как это передает данная правозащитная организация, либо меньше, либо больше – трудно судить, потому что мы не знаем методику, которую использовала эта организация, назвав эту цифру. Так что, я думаю, это достаточно примитивный расчет. Поэтому принимать его за серьезное обоснование того, что происходит в мире, нет правовых оснований", – сказал Михаил Йоффе.

По его словам, что касается рабства в России, то оно не носит системного характера, поэтому попадание страны в рейтинг Global Slavery Index вызывает вопросы.

"Рабство связано с бесспорным принуждением человека выполнять труд фактически за еду. Это подневольное состояние, когда работающий полностью зависит от человека, у которого он живет. Как Россия оказалась в этом списке? Да, возможны единичные случаи, когда лица, предположим, владеющие большими наделами земли, приглашают на работу людей и принуждают их к рабскому труду. Я думаю, что такие случаи есть, но они не могут носить массового характера, когда в этот вопрос должна вмешиваться ООН и обсуждаться вопрос, как, мол, плохо живется в России. Поэтому, конечно, в каждом конкретном случае надо разбираться, но говорить о системности рабского труда в России, что в России существует повальным образом рабство, я считаю, что оснований нет", – заключил правозащитник.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Global Slavery Index не раз подвергался критике из-за недостаточной достоверности. Эксперты высказывали сомнения в методах подсчета, используемых организацией. Кроме того, по словам специалистов, у составителей рейтинга отсутствует четкое понимание термина "современное рабство", а его формулировка меняется из года в год.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

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