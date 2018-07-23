"Примитивный расчет". Правозащитник оценил данные Walk Free о рабах в мире

Некоммерческая правозащитная организация Walk Free представила обновленные данные рейтинга Global Slavery Index, оценивающего количество людей, подвергающихся различным формам рабства.
При составлении Global Slavery Index организация использовала данные о 167 странах мира и более чем 71 тысяче респондентов. В рейтинг попадают те, кто страдает от различных форм подневольного и детского труда, принудительного вступления в брак, торговли людьми в целях продажи органов. В это число входят и заключенные, работающие по месту отбывания наказания, так как, по сути, они работают недобровольно.
Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В топ-10 рейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.
По данным Walk Free, наибольшее внимание борьбе с современным рабством уделяют Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Бельгия, Хорватия, Испания, Норвегия, Португалия и Черногория.
Россия заняла в Global Slavery Index 64-е место.
Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, правозащитник Михаил Йоффе в эфире радио Sputnik усомнился в данных, представленных Walk Free.
"Если говорить в целом о проблеме рабства, то она, конечно, существует. Просто форма рабства стала совершенно иной, чем она была, скажем, в Древнем Риме. И, конечно, это требует проведения проверки, контроля со стороны международных органов, в том числе ООН. Но в данном случае люди просто написали такую цифру. Должны быть для этого хоть какие-то обоснования – откуда именно такая цифра появилась. Поэтому комментировать эти данные – это сизифов труд. То, что существуют определенные формы рабства в мире – это бесспорно. Но в каком объеме это существует – в том ли, как это передает данная правозащитная организация, либо меньше, либо больше – трудно судить, потому что мы не знаем методику, которую использовала эта организация, назвав эту цифру. Так что, я думаю, это достаточно примитивный расчет. Поэтому принимать его за серьезное обоснование того, что происходит в мире, нет правовых оснований", – сказал Михаил Йоффе.
По его словам, что касается рабства в России, то оно не носит системного характера, поэтому попадание страны в рейтинг Global Slavery Index вызывает вопросы.
"Рабство связано с бесспорным принуждением человека выполнять труд фактически за еду. Это подневольное состояние, когда работающий полностью зависит от человека, у которого он живет. Как Россия оказалась в этом списке? Да, возможны единичные случаи, когда лица, предположим, владеющие большими наделами земли, приглашают на работу людей и принуждают их к рабскому труду. Я думаю, что такие случаи есть, но они не могут носить массового характера, когда в этот вопрос должна вмешиваться ООН и обсуждаться вопрос, как, мол, плохо живется в России. Поэтому, конечно, в каждом конкретном случае надо разбираться, но говорить о системности рабского труда в России, что в России существует повальным образом рабство, я считаю, что оснований нет", – заключил правозащитник.
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