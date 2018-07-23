"Пустой спектакль". Эксперт о "новых данных" по делу Скрипалей

Следователи по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей показали свидетелям фотографию возможного подозреваемого, сообщили СМИ. Ход следствия по "делу Скрипалей" прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор Дипакадемии Александр Вавилов.

Следователи по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери показали свидетелям фотографию возможного подозреваемого, сообщает газета Daily Mail.

"Они показали мне фотографию человека и спросили, видел ли я его когда-нибудь в городе и если да, то где. Я его не узнал. Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии", – заявил 28-летний Джош Харрис, который проживал в Солсбери в одном общежитии с Дон Стерджес, скончавшейся от отравления тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали.

Столичная полиция Лондона не прокомментировала эту информацию.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Утром 4 июля британская полиция сообщила об инциденте в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде заявили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Вскоре после этого пришел в сознание второй пострадавший – 45-летний Чарли Роули.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что британские следователи имитируют следственные действия по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

"Следствие не ведется, а симулируется. Потому что если бы шло настоящее серьезное следствие, то и Россию поставили бы известность о конкретных результатах, и общественность поставили бы в известность. А так только отдельные очень невнятные рассуждения, теперь вот еще некие фотографии, по которым тоже ничего толком не ясно – и абсолютно ничего конкретного. Есть такое правило: если кто-то хочет что-то замять, затушевать, то он будет очень много говорить, но по существу не будет сообщать ничего конкретного. А если ничего не сообщают – значит, сообщить нечего и все, что они там (в Британии, – ред.) устроили – это пустой пропагандистский спектакль", – сказал Александр Вавилов.

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