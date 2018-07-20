Политолог: Майдан – не "фейковая революция"? Тогда и лошади не едят овес

В Раде потребовали жесткой реакции властей на слова вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини о "фейковой революции на Украине". Политолог Дмитрий Юрьев с иронией отнесся к реакции украинских политиков. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук потребовал жесткой реакции министерства иностранных дел и СБУ на слова вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини о "фейковой революции на Украине" и референдуме в Крыму.

Ранее вице-премьер Италии и глава МВД Италии Маттео Сальвини в беседе с Washington Post заявил, что не согласен с утверждением о фальсификации итогов референдума в Крыму, а события "евромайдана" назвал "фейковой революцией на Украине".

"Требуем от украинского МИД немедленной ответной реакции, включая ноту протеста в адрес правительства Италии и соответствующих структур ЕС. СБУ объявить этого итальянского политика персоной нон-грата на Украине. Как народный депутат – уже направил соответствующее обращение в МИД и СБУ", – написал Мосийчук на странице в Facebook в пятницу.

По его словам, реакция Украины должна быть жесткой, так как "в мире уважают только страны с твердой и неизменной позицией по защите национальных интересов и национального достоинства". "Оставим безнаказанными такие высказывания – потеряем нашу страну", – отметил Мосийчук.

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировал заявление украинского депутата.

"Я думаю, это абсолютно правильная реакция Верховной рады. Они действительно должны очень жестко реагировать на такие "чудовищные" утверждения, как: Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено, а Майдан был "фейковой революцией". Собственно, вся нынешняя политика и вся нынешняя идеология того, что сейчас называется Украиной, – это, конечно, один сплошной "фейк". И это идиосинкразия (болезненная реакция – ред.) в отношении всего, что, так или иначе, имеет отношение к действительности. Руководство Украины сейчас пытается загнать весь свой народ и все общественное сознание в состояние противоречия с очевидностью. К сожалению, пока что у них это получается, в том числе и потому, что Европа пока в значительной степени – "це Украина". Хотя появляются вот представители настоящих европейских ценностей и европейского общественного мнения – например, Сальвини, премьер-министр Венгрии и ряд других людей, которых пока что очень мало, но, мне кажется, будет становиться все больше и больше", – сказал Дмитрий Юрьев.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.