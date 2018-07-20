Мнение: европейские политики перестали стесняться в оценках "евромайдана"

Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018

Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал "евромайдан" оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией. В эфире радио Sputnik политолог Денис Денисов отметил, что в Европе продолжают переосмысливать события на Украине 2014 года.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате "евромайдана" была псевдореволюцией, оплаченной из-за рубежа, сообщает RT. Так Сальвини охарактеризовал события 2014 года на Украине, сравнивая их с законным референдумом в Крыму, на котором большинство граждан проголосовали за присоединение к России.

"Сравните (референдум в Крыму – ред.) с фейковой революцией на Украине, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами", – заявил политик в интервью The Washington Post

Ранее Сальвини заявил, что итальянские власти намерены до конца года поставить в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что на Западе продолжается процесс переосмысления событий на Украине 2014 года.

"Те тенденции, которые прослеживаются относительно переосмысления нашими европейскими партнерами событий в Киеве 2014 года и дальнейших событий, приводят к тому, что многие политики перестают стесняться, начинают говорить правду о том, что произошло, в том числе и по вине представителей ЕС, – а именно о государственном перевороте на Украине. Уже достаточно четко известна вся хронология событий того периода времени, и сделать другие выводы из той ситуации не представляется возможным", – сказал Денис Денисов.

По его словам, если раньше в ЕС поддерживали евроинтеграцию Украины, то сейчас ситуация изменилась. И Италия тому пример.

"Сейчас наши итальянские партнеры скорее настроены скептически относительно евроустремлений Украины. Они понимают, что не просто так украинское государство занимает лидирующие позиции по коррупции, по другим достаточно сомнительным показаниям. Кроме того, подобного рода заявления – это демонстрация Российской Федерации того, что многие в ЕС действительно хотели бы изменить те взаимоотношения, которые сейчас существуют. Это относится к санкционной политике, да и в целом в Европе настроены на то, чтобы выстраивать более конструктивный диалог с Россией", – считает политолог.

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