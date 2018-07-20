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Эксперт: принцип "Нафтогаза" – "проси больше, что-нибудь получишь"

(обновлено: 15:45 20.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в КиевеВывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Нафтогаз" оценил частичное мировое соглашение с "Газпромом" в $12 млрд. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что в заявлениях украинской стороны прослеживается торг.

"Нафтогаз Украины" готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с "Газпромом", заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Он уточнил, что по уже принятым судом решениям "мир" не представляется возможным.

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-депутат Рады: у Украины – лишь один способ сохранить статус транзитера
"Это даже противоречит сути мировых соглашений – нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам", – написал Витренко в Facebook

При этом по новым арбитражным процессам украинская компания предлагает "Газпрому" внесудебно выплатить 12 млрд долларов – как компенсацию в рамках нового разбирательства по транзиту.

"Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – заявил топ-менеджер "Нафтогаза".

Во вторник, 17 июля, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, но к обсуждению могут вернуться в октябре.

Сотрудники компании Нафтогаз
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Адвокат: "Нафтогаз" хватается за соломинку в споре с "Газпромом"
В начале июля "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома", потребовав пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года. Украинская сторона оценила свои денежные требования в 12 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что в заявлении Витренко прослеживается элемент торга. 

"Мне представляется, что в данном случае присутствует элемент торга. Наш президент на встрече с американским лидером в Хельсинки сказал, что Москва готова продлить транзитный контракт, если будет достигнуто соглашение по судебному разбирательству. И "Нафтогаз" решил действовать по принципу: "проси больше, что-нибудь получишь". Поэтому говорит, мол, мы готовы эти вопросы решить, пусть "Газпром" отзовет свое заявление в апелляционном суде, мы снимем свои претензии, только вы нам заплатите деньги. Но это предложение совершенно несерьезное. Думаю, в Киеве не настолько наивные люди, чтобы этого не понимать. Это просто начинается торг. Сейчас политика "Нафтогаза" заключается в том, чтобы не столько обеспечивать транзит газа, сколько всеми возможными способами вытянуть деньги из "Газпрома" для покрытия своих расходов и для обоснования премий своим менеджерам", – считает Николай Хренков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
dr_web
Прит чем тут дурацкие премии и их оправдание. Украина по газовому вопросу уже не договорится с Россией пока не сменится правительство там и президент.
16:00
20.07.2018
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Саня Баландин
нафиг этих укров, какого лешего с ними еще вошкаемся и заигрываем? дозаигрывались - они вкрай оборзели, кому-то в голову еще приходит возможность продолжать вести с ними дела?!! Что это за бизнес такой когда поставщик в оконцовке еще должным остаётся?
16:01
20.07.2018
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