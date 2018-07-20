Эксперт: принцип "Нафтогаза" – "проси больше, что-нибудь получишь"

"Нафтогаз Украины" готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с "Газпромом", заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Он уточнил, что по уже принятым судом решениям "мир" не представляется возможным.
При этом по новым арбитражным процессам украинская компания предлагает "Газпрому" внесудебно выплатить 12 млрд долларов – как компенсацию в рамках нового разбирательства по транзиту.
"Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – заявил топ-менеджер "Нафтогаза".
Во вторник, 17 июля, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, но к обсуждению могут вернуться в октябре.
В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что в заявлении Витренко прослеживается элемент торга.
"Мне представляется, что в данном случае присутствует элемент торга. Наш президент на встрече с американским лидером в Хельсинки сказал, что Москва готова продлить транзитный контракт, если будет достигнуто соглашение по судебному разбирательству. И "Нафтогаз" решил действовать по принципу: "проси больше, что-нибудь получишь". Поэтому говорит, мол, мы готовы эти вопросы решить, пусть "Газпром" отзовет свое заявление в апелляционном суде, мы снимем свои претензии, только вы нам заплатите деньги. Но это предложение совершенно несерьезное. Думаю, в Киеве не настолько наивные люди, чтобы этого не понимать. Это просто начинается торг. Сейчас политика "Нафтогаза" заключается в том, чтобы не столько обеспечивать транзит газа, сколько всеми возможными способами вытянуть деньги из "Газпрома" для покрытия своих расходов и для обоснования премий своим менеджерам", – считает Николай Хренков.
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