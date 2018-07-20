Эксперт: принцип "Нафтогаза" – "проси больше, что-нибудь получишь"

"Нафтогаз" оценил частичное мировое соглашение с "Газпромом" в $12 млрд. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что в заявлениях украинской стороны прослеживается торг.

"Нафтогаз Украины" готов к мировому соглашению только по новым судебным спорам с "Газпромом", заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко. Он уточнил, что по уже принятым судом решениям "мир" не представляется возможным.

"Это даже противоречит сути мировых соглашений – нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам", – написал Витренко в Facebook

При этом по новым арбитражным процессам украинская компания предлагает "Газпрому" внесудебно выплатить 12 млрд долларов – как компенсацию в рамках нового разбирательства по транзиту.

"Наши требования являются обоснованными, мы уверены в нашей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по этим новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию", – заявил топ-менеджер "Нафтогаза".

Во вторник, 17 июля, министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров в Берлине с участием Еврокомиссии затрагивался вопрос мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже. Он отметил, что никаких решений по этому поводу не принято, но к обсуждению могут вернуться в октябре.

В начале июля "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома", потребовав пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2013 года. Украинская сторона оценила свои денежные требования в 12 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что в заявлении Витренко прослеживается элемент торга.

"Мне представляется, что в данном случае присутствует элемент торга. Наш президент на встрече с американским лидером в Хельсинки сказал, что Москва готова продлить транзитный контракт, если будет достигнуто соглашение по судебному разбирательству. И "Нафтогаз" решил действовать по принципу: "проси больше, что-нибудь получишь". Поэтому говорит, мол, мы готовы эти вопросы решить, пусть "Газпром" отзовет свое заявление в апелляционном суде, мы снимем свои претензии, только вы нам заплатите деньги. Но это предложение совершенно несерьезное. Думаю, в Киеве не настолько наивные люди, чтобы этого не понимать. Это просто начинается торг. Сейчас политика "Нафтогаза" заключается в том, чтобы не столько обеспечивать транзит газа, сколько всеми возможными способами вытянуть деньги из "Газпрома" для покрытия своих расходов и для обоснования премий своим менеджерам", – считает Николай Хренков.

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