Политолог прокомментировал планы конгрессменов США вновь приехать в Москву

Американские парламентарии планируют новый визит в Россию, сообщил посол РФ Анатолий Антонов. В эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов рассказал, что, по его мнению, побудило конгрессменов вернуться в Москву.

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что готовится новый визит американских конгрессменов в Москву. Он также рассказал, что при подготовке предыдущей встречи российская сторона предлагала исключить "всех парламентариев из ограничительных списков", чтобы не создавать проблем для межпарламентского диалога, на что США ответили отказом.

"Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что планируют приехать еще сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели", – уточнил посол, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

Отвечая на вопрос, получила ли Москва приглашение для российских депутатов нанести ответный визит в Вашингтон, дипломат ответил отрицательно. Он объяснил это внутриполитической ситуацией в США.

"Атмосфера очень токсичная и сегодня очень много вопросов в отношении того, что произойдет на этих довыборах, сумеет ли президент удержать республиканское большинство в сенате, что будет с палатой представителей", – пояснил Антонов.

В ноябре в США должны пройти так называемые промежуточные выборы, приходящиеся на середину первого президентского срока Дональда Трампа. Это своего рода референдум о доверии президенту. Будет полностью переизбираться нижняя палата конгресса – палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизберут 39 губернаторов штатов и территорий.

Парламентская делегация из США 3 июля провела ряд встреч в Москве с российскими коллегами, где подтвердила намерение, несмотря на все разногласия между двумя странами, пытаться искать точки соприкосновения и улучшать двусторонние отношения.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов рассказал, что, по его мнению, побудило парламентариев на новый визит в Россию.

"Думаю, что недавняя встреча в Хельсинки президентов России и США имеет прямое отношение к обсуждению нового визита парламентариев, поскольку прошлый их визит закончился практически ничем. Надежды, которые на него возлагались, в том числе российской стороной, не оправдались. Диалог между президентами побудил искать новые возможности продолжения диалога парламентариев, желание закрепить тот успех, который был достигнут во время двусторонней встречи руководителей наших государств. Но, судя по негативной реакции в конгрессе на встречу Трампа и Путина, я очень сомневаюсь, что эта инициатива будет иметь значимый успех. Но сама по себе демонстрация намерений, готовность к диалогу – это достаточно позитивный дипломатический шаг в наших очень непростых двусторонних отношениях", – сказал Александр Сафонов.

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