РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог прокомментировал планы конгрессменов США вновь приехать в Москву

(обновлено: 15:09 20.07.2018)
0440
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Капитолий в ВашингтонеВид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американские парламентарии планируют новый визит в Россию, сообщил посол РФ Анатолий Антонов. В эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов рассказал, что, по его мнению, побудило конгрессменов вернуться в Москву.

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что готовится новый визит американских конгрессменов в Москву. Он также рассказал, что при подготовке предыдущей встречи российская сторона предлагала исключить "всех парламентариев из ограничительных списков", чтобы не создавать проблем для межпарламентского диалога, на что США ответили отказом.

Сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 3 июля 2018
© РИА Новости / Михаил Метцель, POOL
Перейти в фотобанк
Мнение: в США изменился вектор направленности в оценке России

"Американская делегация приезжала в Россию, я знаю, что планируют приехать еще сюда коллеги, просто не хотел бы сегодня заранее обнародовать имена и цели", – уточнил посол, выступая на дискуссионной площадке "Валдай".

Отвечая на вопрос, получила ли Москва приглашение для российских депутатов нанести ответный визит в Вашингтон, дипломат ответил отрицательно. Он объяснил это внутриполитической ситуацией в США.

"Атмосфера очень токсичная и сегодня очень много вопросов в отношении того, что произойдет на этих довыборах, сумеет ли президент удержать республиканское большинство в сенате, что будет с палатой представителей", – пояснил Антонов.

Заседание Совета Федерации РФ. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Шаг к сближению". Политолог о возможной встрече сенаторов из России и США

В ноябре в США должны пройти так называемые промежуточные выборы, приходящиеся на середину первого президентского срока Дональда Трампа. Это своего рода референдум о доверии президенту. Будет полностью переизбираться нижняя палата конгресса – палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизберут 39 губернаторов штатов и территорий.

Парламентская делегация из США 3 июля провела ряд встреч в Москве с российскими коллегами, где подтвердила намерение, несмотря на все разногласия между двумя странами, пытаться искать точки соприкосновения и улучшать двусторонние отношения.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов рассказал, что, по его мнению, побудило парламентариев на новый визит в Россию. 

"Думаю, что недавняя встреча в Хельсинки президентов России и США имеет прямое отношение к обсуждению нового визита парламентариев, поскольку прошлый их визит закончился практически ничем. Надежды, которые на него возлагались, в том числе российской стороной, не оправдались. Диалог между президентами побудил искать новые возможности продолжения диалога парламентариев, желание закрепить тот успех, который был достигнут во время двусторонней встречи руководителей наших государств. Но, судя по негативной реакции в конгрессе на встречу Трампа и Путина, я очень сомневаюсь, что эта инициатива будет иметь значимый успех. Но сама по себе демонстрация намерений, готовность к диалогу – это достаточно позитивный дипломатический шаг в наших очень непростых двусторонних отношениях", – сказал Александр Сафонов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, – Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена