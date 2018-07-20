РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: успех саммита в Хельсинки отравил настроение политикам в Киеве

(обновлено: 14:23 20.07.2018)
0570
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗаседание Верховной рады УкраиныЗаседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Раде заявили о существующем "риске" отмены американских санкций против России. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik назвал эти слова политическим кокетством.

Существует "риск", что президенты России и США смогут договориться об отмене санкций, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

"Санкции – это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение", – отметил политик.

При этом депутат выразил мнение, что Киеву необходимо повысить репутацию, чтобы защита его интересов у международных партнеров "не вызывала стыда".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Игра по заказу". Олейник о запросе Киева по встрече Трампа и Путина
"Украина должна быть страной, которую не стыдно защищать. Потому что, защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран, чтобы с ней было не стыдно иметь дело", – заключил Лещенко.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ограничительные меры против Москвы останутся в силе, уточнив, что диалог с Россией "очень важен и полезен".

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев назвал заявления украинского парламентария политическим кокетством.         

"Это политическое кокетство, лишний повод еще раз напомнить о себе и включиться в кампанию против Трампа. Надо отметить, что перед российско-американским саммитом в Хельсинки украинские СМИ поголовно стали раскачивать антитрамповскую кампанию. Успех саммита, конечно, отравил настроение многим политикам в Киеве, потому что такие страны как Украина выживают только когда между Востоком и Западом есть жесткие противоречия и жесткое противостояние. Это геополитические мародеры, которые выживают на чужом поле боя. Поэтому стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном не в интересах Киева, отсюда и такие заявления. Но это политическое кокетство. В Киеве прекрасно знают, что президент Трамп не отменит санкции, даже если бы этого хотел. Поскольку конгресс США в августе 2017 года принял специальный закон, который не позволяет ни одному из политических деятелей разного уровня отменить санкции против России", – сказал Андрей Суздальцев. 

Он прокомментировал также призывы Сергея Лещенко повысить репутацию Киева в глазах международных партнеров.

"На самом деле Запад готов бороться с Россией до последнего украинца. Они расходный материал, пушечное мясо в этой геополитической схватке. А к расходному материалу всегда отношение брезгливое. Как бы ни хотелось Киеву, чтобы его за что-то уважали, к нему всегда на Западе будет отношение, как к снаряду, который запихнули в пушку, выстрелили и про него забыли. Вот в чем  проблема", – отметил политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена