Мнение: успех саммита в Хельсинки отравил настроение политикам в Киеве

В Раде заявили о существующем "риске" отмены американских санкций против России. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik назвал эти слова политическим кокетством.

Существует "риск", что президенты России и США смогут договориться об отмене санкций, заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne.

"Санкции – это инструмент давления, который использовала Европа и Америка. Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение", – отметил политик.

При этом депутат выразил мнение, что Киеву необходимо повысить репутацию, чтобы защита его интересов у международных партнеров "не вызывала стыда".

"Украина должна быть страной, которую не стыдно защищать. Потому что, защищая Украину, каждая страна чем-то жертвует. Украина должна быть симпатичным партнером для больших стран, чтобы с ней было не стыдно иметь дело", – заключил Лещенко.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ограничительные меры против Москвы останутся в силе, уточнив, что диалог с Россией "очень важен и полезен".

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев назвал заявления украинского парламентария политическим кокетством.

"Это политическое кокетство, лишний повод еще раз напомнить о себе и включиться в кампанию против Трампа. Надо отметить, что перед российско-американским саммитом в Хельсинки украинские СМИ поголовно стали раскачивать антитрамповскую кампанию. Успех саммита, конечно, отравил настроение многим политикам в Киеве, потому что такие страны как Украина выживают только когда между Востоком и Западом есть жесткие противоречия и жесткое противостояние. Это геополитические мародеры, которые выживают на чужом поле боя. Поэтому стабилизация отношений между Москвой и Вашингтоном не в интересах Киева, отсюда и такие заявления. Но это политическое кокетство. В Киеве прекрасно знают, что президент Трамп не отменит санкции, даже если бы этого хотел. Поскольку конгресс США в августе 2017 года принял специальный закон, который не позволяет ни одному из политических деятелей разного уровня отменить санкции против России", – сказал Андрей Суздальцев.

Он прокомментировал также призывы Сергея Лещенко повысить репутацию Киева в глазах международных партнеров.

"На самом деле Запад готов бороться с Россией до последнего украинца. Они расходный материал, пушечное мясо в этой геополитической схватке. А к расходному материалу всегда отношение брезгливое. Как бы ни хотелось Киеву, чтобы его за что-то уважали, к нему всегда на Западе будет отношение, как к снаряду, который запихнули в пушку, выстрелили и про него забыли. Вот в чем проблема", – отметил политолог.