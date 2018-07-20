Экс-депутат Рады: у Украины – лишь один способ сохранить статус транзитера

Украинские политики предлагают свои методы, как "остановить" "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik депутат Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров назвал обстоятельство, которое, по его мнению, дает определенную надежду Украине остаться страной-транзитером газа.

Для того чтобы остановить строительство "Северного потока-2", Украина должна вернуть отношения с Россией в разумное русло. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, нынешние украинские власти неспособны восстановить отношения с Москвой.

"Если Украина хочет остановить "Северный поток-2", она должна немедленно сделать все, чтобы отношения Украины и России вернулись в какое-то разумное русло. Нынешний парламент этого сделать не может. Если провести досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Россией, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить "Северный поток-2"", – отметила Герман.

Кроме того, она подчеркнула, что в случае если проект будет реализован, Киев потеряет "перспективу своей государственности".

В эфире радио Sputnik эти заявления прокомментировал депутат Верховной рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

"Даже если Украина наладит отношения с Россией, то это все равно не остановит строительство "Северного потока-2". Этот проект, думаю, в любом случае будет реализован. Другое дело, транзитные возможности Украины. Россия при реализации "Северного потока-2" обещала оставить транзит через Украину. Вопрос – в объемах транзита. Если объемы существенно уменьшатся, то украинская труба в лучшем случае сможет обслуживать только себя, а в худшем – это будут прямые убытки. Но у каждого государства есть свои стратегические интересы обеспечения энергетической безопасности. Россия их видит в строительстве "Северного потока-2". Но есть один момент, который дает определенную надежду Украине. Возможно, объемы потребления газа в Европе вырастут, и здесь будет очень важно, чтобы Украина выстроила нормальные взаимоотношения с Россией с тем, чтобы эти дополнительные объемы газа проходили через ее территорию и обеспечивали рентабельность украинской трубы. По-другому сохранить статус транзитера Украине просто не удастся, потому что альтернативы поставок через эту трубу нет", – сказал Спиридон Килинкаров.

На саммите в Хельсинки 16 июля российский лидер Владимир Путин заверил американского коллегу Дональда Трампа в том, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после ввода "Северного потока-2", а также продлить транзитный контракт, если "Газпром" и "Нафтогаз" урегулируют спор в Стокгольмском суде.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

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