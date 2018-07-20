Эксперт: у политиков Латвии "открываются глаза, разверзаются уста"

Плохие отношения с Россией негативно сказались на латвийской экономике, заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов отметил, что бывшие чиновники все чаще начинают говорить правду.

Плохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии, заявил бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс в интервью изданию Dienas Bizness.

Политик отметил, что ограничительные меры Вашингтона и Евросоюза против Москвы и российские контрсанкции негативно отразились на латвийской экономике, поэтому улучшение отношений между Западом и Россией для Риги пойдет лишь на пользу.

"Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30 процентов, что связано с этими "экономическими войнами". Также пострадала и отрасль пищевой промышленности. Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией Латвии пойдет только на пользу. Для экономического сотрудничества, для экономики Латвии это хорошая новость. Мы связаны с глобальной экономикой и не оторваны от глобальной политики", — сказал Матисс.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Эта проблема имеет более давнюю историю, чем режим санкций и контрсанкций. Это связано с тем, что страны Прибалтики и Латвия в том числе последовательно проводят русофобскую политику на всем протяжении своей постсоветской истории. И Россия была вынуждена сделать единственный верный вывод: наказывать прибалтийских русофобов рублем. И прежде всего, путем ограничения транзита нефти через Даугавпилс. И то, что откровения можно услышать только от бывших министров, это свойство всех политических структур Евросоюза. Когда люди, которые еще вчера занимали русофобскую позицию, выходят в отставку, у них открываются глаза, разверзаются уста, и они начинают говорить правду, очевидные для всех вещи, но которые они не произносили в бытность свою в структуре политической власти", — сказал Эдуард Попов.

Пятого июля Совет Евросоюза постановил продлить санкции в адрес России еще на полгода – до 31 января 2019 года. Впервые их ввели 31 июля 2014 года сроком на один год, а в сентябре того же года их усилили.



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