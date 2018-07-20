"Сумасшествие". Эксперт о предложении Гайдука заминировать Азовское море

Экс-командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море. В эфире радио Sputnik предложение прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук в эфире "Громадского радио" заявил о необходимости минирования Азовского моря.

По его словам, проложенные по Азовскому морю "взрывные и неразрывные ограждения" позволят предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасят Украину от потенциальной высадки российского десанта.

Чтобы украинские гражданские суда не подорвались на таких заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Помимо этого, вице-адмирал призвал проводить военные учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал предложение Гайдука.

"К сожалению, приходится выслушивать много сумасшедших идей – по-другому их не назовешь. Минируя Азовское море, Украина себя изолирует и создает трудности для собственной торговли, для самообеспечения. Я думаю, что это попытка привлечь к себе внимание, в очередной раз попытаться обострить отношения с Россией. То, что происходит, иным словом, кроме как "сумасшествие", трудно охарактеризовать. Я думаю, что, скорее всего, это сделано сгоряча и не получит развития, несмотря на то, что нынешние киевские власти настроены очень антироссийски, они не примут эту идею и не перейдут к практическим шагам", — сказал Владимир Оленченко.

Украинские власти и военачальники периодически заявляют, что Россия готовит "нападение" на страну. Так в прошлом году генерал Игорь Романенко заверил, что российские войска в скором времени применят против Украины подводные лодки или крылатые ракеты. В Госдуме заявления Романенко сравнили с анекдотом.

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