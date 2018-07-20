Политолог прокомментировал обещание Трампа стать "злейшим врагом" Путина

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018

Дональд Трамп пообещал стать "злейшим врагом" Владимира Путина, если им не удастся наладить отношения. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, чего добивается американский лидер такими заявлениями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если после переговоров с Владимиром Путиным так и не удастся наладить отношения, он станет "злейшим врагом" российского президента.

"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

При этом по итогам первой полноформатной встречи в Хельсинки, оба лидера заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Однако, вернувшись в США, Дональд Трамп заявил, что Владимира Путина можно считать "персонально ответственным" за якобы вмешательство Москвы в американские выборы. Такое заявление Трамп объяснил тем, что Путин находится во главе страны, которой Вашингтон вменяет ответственность за "вмешательство".

Кроме того, президент США добавил, что считает правдивой оценку директора национальной разведки страны Дэна Коутса о том, что со стороны Москвы остается угроза вмешательства в выборы в конгресс в конце осени этого года.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфирерадио Sputnik отметил, что от этих выборов будет зависеть многое, именно поэтому Трамп так часто меняет риторику.

"Трамп пытается погасить тот огонь критики, который сейчас разгорелся в США, он пытается маневрировать, дает какие-то объяснения, ужесточает свою риторику в отношении России, чтобы продемонстрировать, что он защищает интересы США. Очевидно, это не последняя такая фраза. Но это не успокоит вал критики, поскольку речь идет о достаточно активной фазе внутриполитической борьбы, которая усиливается по мере приближения выборов в конгресс. До последнего времени ему удавалось маневрировать, и, достаточно быстро меняя свою позицию, переставляя акценты и меняя свою точку зрения на прямо противоположную, он выходил из тех или иных ситуаций. Возможно, и сейчас он надеется на подобного рода локальный успех. Но речь идет о вполне конкретной ситуации, связанной с выборами, и это очень важные выборы, поскольку от них зависит не просто состав конгресса, но будущее второго президентского срока Трампа. На кону очень серьезный "приз", и, естественно, борьба будет только усиливаться", — сказал Владимир Шаповалов.

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.



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