Москвина: Денис Тен поднял фигурное катание в своей стране на новый уровень

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в Алма-Ате от ножевого ранения. По факту гибели спортсмена заведено уголовное дело. Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в эфире радио Sputnik отметила, что мировое фигурное катание понесло серьезную утрату.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

Инцидент произошел в четверг днем, 19 июля, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с автомобиля Тена. Спортсмен заметил это, началась потасовка, в результате которой преступники ударили фигуриста ножом.

Полиция Алма-Аты объявила, что расследование гибели Тена уже начато, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых. На поимку преступников ориентирован весь личный состав департамента внутренних дел города.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство" после смерти Тена, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 часть 2 "Убийство"", – сказал представитель пресс-службы.

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в эфире радио Sputnik назвала гибель фигуриста серьезной утратой.

"Он (Денис Тен – ред.) был порядочной, спокойной и доброжелательной личностью. Мировое фигурное катание понесло серьезную утрату. Было приятно, что он представлял страну, которая не являлась особо великой в фигурном катании, но после того как он провел достаточно тренировок с различными тренерами в разных странах, он поднял фигурное катание в своей стране на новый достаточно высокий уровень. Его манера исполнения, которая сформировалась под влиянием различных школ фигурного катания, была своеобразной. Поэтому потеря такого фигуриста, такой яркой личности, конечно, значительна. Нам его будет не хватать на всех крупных международных соревнованиях", – сказала Тамара Москвина.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы в Сочи, он выиграл серебро Чемпионата мира 2013 года, бронзу Чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

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