"Один из немногих". Американист о словах Трампа про "войну" США с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что "фейковые СМИ" мечтают увидеть войну России и США. В эфире радио Sputnik американист Константин Блохин высказал мнение, что на серьезную конфронтацию с РФ Трампа толкает политический истеблишмент.

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые СМИ, транслирующие фейковые новости, хотят увидеть серьезную конфронтацию Вашингтона и Москвы, которая могла бы привести к войне двух стран.

"Фейковые СМИ так сильно хотят увидеть серьезную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так сильно и безрассудно давят и ненавидят тот факт, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным", – написал Трамп в Twitter.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе, затем Путин и Трамп ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что на серьезную конфронтацию с Россией Трампа толкает американский политический истеблишмент.

"Такое ощущение, что Трамп — один из немногих в американском истеблишменте, кто хочет нормализации отношений с Россией. Он не хочет войны, он понимает, что в системе международных отношений российско-американские отношения – самые важные. От того, как они будут выстраиваться, в прямом смысле зависит будущее всего человечества. К понимающим это можно еще причислить политика Рэнда Пола, который выступил на стороне Трампа. Ведь все остальные в высших эшелонах власти США, даже однопартийцы, выступили против Трампа. А он понимает, что надо отношения с Россией из "минуса" вытянуть хотя бы в "ноль", как при (президенте Бараке) Обаме. Но, конечно, любая его инициатива, скорее всего, будет блокироваться конгрессом, и уже звучат такие разговоры, чтобы блокировать президента Трампа", – сказал Константин Блохин.

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