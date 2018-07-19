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Ягудин о гибели Тена: нереальная ситуация, которая не укладывается в голове

(обновлено: 17:25 19.07.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДенис Тен (Казахстан) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катаниюДенис Тен (Казахстан) выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казахстанский фигурист Денис Тен, бронзовый призер Олимпиады в Сочи, скончался от ножевого ранения в Алма-Ате. В эфире радио Sputnik российский фигурист Алексей Ягудин назвал случившееся величайшей трагедией.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

"К сожалению, Денис Тен скончался, потеряли человека. Врачи сделали все, что могли, максимально. Подробности будут озвучены во время брифинга на месте", – говорится в сообщении ведомства.

© AP Photo / Lee Jin-man
Казахстанский фигурист Денис Тен
Инцидент произошел в четверг днем, 19 июля, на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с автомобиля Тена. Спортсмен заметил это, началась потасовка, в результате которой преступники ударили фигуриста ножом.

Поимкой подозреваемых занимается весь личный состав департамента внутренних дел города.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы в Сочи, он выиграл серебро Чемпионата мира 2013 года, бронзу Чемпионата мира-2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

В эфире радио Sputnik российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин назвал случившееся величайшей трагедией. 

"В какой-то дикой прострации сейчас находится, наверное, весь мир фигурного катания. Буквально два дня назад я с ним общался, мы разговаривали на свои какие-то темы, и сейчас его смерть очень сложно представить. Это невозможно. Нет слов. Мы много лет знакомы, много лет дружили, я хорошо знаком с его родителями… Это просто какая-то нереальная ситуация, которая не укладывается в голове. Это величайшая трагедия. Мы пока не знаем, что произошло. Сегодня утром я узнал, что он попал в больницу, что было потеряно очень много крови. А сейчас позвонил друг из Казахстана и сказал, что он скончался. Для меня это сродни потере очень близкого человека, члена семьи. Это нереальная трагедия, которую невозможно описать словами", – сказал Алексей Ягудин. 

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